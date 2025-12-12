Федерер и Агаси ще бъдат на откриването на Australian Open

Швейцарската легенда Роджър Федерер и четирикратният шампион Андре Агаси ще участват в първата по рода си церемония по откриването на Откритото първенство на Австралия по тенис, съобщиха организаторите.

Roger Federer will make a return to Melbourne Park at the 2026 Australian Open! 🇦🇺



The six-time champion headlines a Battle of the World No. 1s exhibition match alongside Andre Agassi, Patrick Rafter and Lleyton Hewitt 🎾 pic.twitter.com/gFjPtkkanv — TNT Sports (@tntsports) December 12, 2025

Церемонията ще се проведе на 17 януари, а мачовете от основната схема ще започнат ден по-късно.

Австралийците Патрик Рафтър и Лейтън Хюит също ще участват в откриването. Заедно с Федерер и Агаси, те ще се състезават в „Битката на световните номер 1“.

„Изпитах толкова много емоции на "Ред Лейвър Арина" - радостта от вдигането на трофея, честта да играя пред самия Род Лейвър, съревнованието с основните ми съперници и непоколебимата любов и подкрепа на австралийските фенове. Нямам търпение да се върна на Откритото първенство на Австралия и да създам още по-незабравими моменти с австралийските фенове“, каза шесткратният първенец Федерер.

Директорът на турнира Крейг Тайли добави, че гала събитието ще отбележи началото на новия тенис сезон в грандиозен стил.