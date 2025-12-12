Федерер и Агаси ще бъдат на откриването на Australian Open

Швейцарската легенда Роджър Федерер и четирикратният шампион Андре Агаси ще участват в първата по рода си церемония по откриването на Откритото първенство на Австралия по тенис, съобщиха организаторите.
Церемонията ще се проведе на 17 януари, а мачовете от основната схема ще започнат ден по-късно.
Австралийците Патрик Рафтър и Лейтън Хюит също ще участват в откриването. Заедно с Федерер и Агаси, те ще се състезават в „Битката на световните номер 1“.
„Изпитах толкова много емоции на "Ред Лейвър Арина" - радостта от вдигането на трофея, честта да играя пред самия Род Лейвър, съревнованието с основните ми съперници и непоколебимата любов и подкрепа на австралийските фенове. Нямам търпение да се върна на Откритото първенство на Австралия и да създам още по-незабравими моменти с австралийските фенове“, каза шесткратният първенец Федерер.
Директорът на турнира Крейг Тайли добави, че гала събитието ще отбележи началото на новия тенис сезон в грандиозен стил.