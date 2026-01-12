Манчестър Юнайтед ще изиграе най-малко мачове от сезон 1914/15

След като Манчестър Юнайтед отпадна и от последния турнир, в който се надаваше да спечели трофей, до края на сезона отборът ще има ангажименти само във Висшата лига. Това означава, че за цялата настояща кампания “червените дяволи” ще изиграят общо 40 мача - най-ниската бройка за тима за един сезон от 1914/15 година.

За първи път от 1981/82 “червените дяволи” отпаднаха в първия кръг и на двата вътрешни турнира - Купата на лигата и ФА Къп.

Според “Би Би Си” все по-вероятно е през февруари или март Манчестър Юнайтед да организира турне в Саудитска Арабия, тъй като отборът ще бъде свободен в уикендите, които ще се играят мачовете от четвъртия и петия кръг на ФА Къп.

Юнайтед има една победа в последните си седем мача, а сега предстоят мачове с Манчестър Сити и Арсенал. Ако ги загубят, “червените дяволи” може да се окажат във втората половина на класирането към 1 февруари, когато посрещат Фулъм. За тога е планиран и масов протест срещу управлението на клуба.