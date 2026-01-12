Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

  • 12 яну 2026 | 22:51
  • 418
  • 0

Една от звездите на Балкан Илиян Пищиков коментира повече от категоричната победа на ботевградчани у дома срещу Миньор 2015. Балкан спечели със 118:75 в мач от 16-ия кръг на Sesame НБЛ.

"Очаквахме мачът да е с друг резултат. Бяхме силно мотивирани след загубата от Рилски, може би това ни накара да тренираме много сериозно, за да се подготвим и да се върнем на победния път. Това беше най-важното за нас. Спечелихме първо, защото вкарвахме много, ако не се лъжа първото полувреме бяхме 60% от тройката, което е доста. Вкарвахме много. На почивката си говорихме, че трябва второто полувреме да засилим защитата. Ограничихме ги до 75 точки, като сме вкарали 120, това е доста. От това дойде победата с такава разлика.

19 Балкан 118:75 Миньор

Ние не подценяваме никого в нашата лига. Виждаме, че всеки отбор може да победи всеки. Ще подходим със същата сериозност, ще се подготвим за мача. Левски напоследък играе добре, направиха някои победи и трябва да подходим по същия начин", каза пред Sportal.bg Пищиков.

Снимки: Sportal.bg

