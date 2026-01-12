Популярни
  3. Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 22:04
  • 180
  • 0

Наставникът на Миньор 2015 Ивица Вукотич заяви след загубата със 75:118 от Балкан в Ботевград, че играчите му са били дошли за това гостуване на екскурзия.

18 Балкан 118:75 Миньор

"Отдавам тежкото поражение на това, че днес дойдохме на екскурзия в Ботевград. Чували сме, че е хубав град и дойдохме да го разгледаме", сподели пред Sportal.bg сръбският специалист.

"Тежка загуба за нас, не сме очаквали такава разлика. Единствено съм доволен, че дадохме шанс на юноши от нашата школа и те поиграха няколко минути. Най-доволен съм от тяхното представяне", добави Вукотич.

Цялото интервю с Ивица Вукотич можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Владимир Иванов

