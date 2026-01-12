Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

  • 12 яну 2026 | 21:49
  • 272
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира пред Sportal.bg гръмката победа на тима си над Миньор 2015 в Ботевград.

"Ние се подготвяме изключително солидно за всеки един отбор и постоянно говорим, че най-важното нещо за нас е нашето представяне и да продължаваме да подобряваме играта си. Успяхме да се възползваме от това, че Миньор имаха проблеми със състава и по-къса ротация. Общо взето солидното представяне в третата част, най-вече в защита, даде тази голяма разлика и реши мача. Видяхте, че в последната част мачът се доигра, но определено имаше неща, които трябваше да подобрим, защото макар да имахме добро нападение и да вкарвахме през първото полувреме, ние допуснахме страшно много точки. Много неща, които говорихме в геймплана си, че трябва да не се случват, се случваха. Разковничето беше нашето променено отношение към защитата през третата част", сподели наставникът на лидера в класирането на Sesame НБЛ.

18 Балкан 118:75 Миньор

"За нас наистина няма значение къде и с кого играем. Просто искаме да сме отборът, който контролира играта. Уважаваме абсолютно всички съперници, без значение дали играем с първия или с последния, така че за нас най-важното е да се подготвим максимално добре и да изиграем един добър и солиден мач", добави Христов, говорейки за предстоящия мач с Левски.

Снимки: Владимир Иванов

