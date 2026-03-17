В НБА ще гласуват включването на два нови отбора

Собствениците на отборите в Националната баскетболна асоциация ще обсъждат през следващата седмица възможността за включване на тимове от Сиатъл и Лас Вегас в лигата от началото на сезон 2028/29, съобщи Асошиейтед Прес.

Асоциацията отдавна планира разширяване от сегашните 30 на 32 клуба, но до момента те никога не са се материализирали.

Планираният вот през следващата седмица ще трябва да събере подкрепа от поне 75 процента от собствениците, тоест за него ще трябва да гласуват 23-ма от тях.

През декември комисарят НБА Адам Силвър заяви, че Лигата активно проучва възможността за създаване на отбор в Лас Вегас. Столицата на хазарта в САЩ дълги години нямаше никакви професионални отбори, но това се промени с включването на Вегас Голдън Найтс в Националната хокейна лига, преместването на Лас Вегас Рейдърс (преди това Оукланд Рейдърс) в Националната футболна лига и създаването на Лас Вегас Ейсес в Женската национална баскетболна асоциация.

Сиатъл, един от градовете с най-големи традиции в НБА, пък е без отбор в НБА вече повече от 15 години, след като през 2008 година франчайзът на СуперСоникс се премести в Оклахома Сити под името Тъндър.

От сега е ясно, че при положително развитие лицензът за влизане в НБА за всеки от двата отбора ще бъде в рамките на милиарди долари, като според анализатори той може да достигне до 6 милиарда. Новите отбори ще се сдобият с играчи чрез така наречения "експанжън драфт". В него всеки от останалите 30 отбора ще има право да защити по осем от баскетболистите. Новите два клуба ще могат да вземат по максимум един играч от всеки даден друг отбор.

Сред другите теми, които ще обсъждат собствениците, е създаването на НБА Лига в Европа. Нейното осъществяване ще трябва да стане с помощта на световната централа ФИБА и нейният европейски филиал - ФИБА Европа.

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

