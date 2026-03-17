  4. Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Липсваше ни България, играем добре тук

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Липсваше ни България, играем добре тук

  • 17 март 2026 | 20:08
Големият герой на Апоел Тел Авив при победата на израелския тим с 93:82 срещу Париж в отложен мач от Евролигата в "Арена София" Антонио Блейкни коментира пред Sportal.bg успеха на отбора си.

- Поздравления за победата. Твоят коментар за мача?

- Беше страхотен двубой. Нуждаем се от победи в този момент. Мисля, че играхме твърдо, контролирахме темпото и стигнахме до победата.

- Следващият ви мач е срещу Виртус Болоня. Какво очакваш от срещата?

- Ще бъде труден мач. Те играят бързо. Имат добри реализатори. Имат Карсън Едуардс - отличен играч. Трябва да сме фокусирани.

- Какво искаш да кажеш на българските фенове преди този мач?

- Липсваше ни България, но отново сме тук. Елате и ни подкрепете. Нуждаем се от вашата подкрепа. Последният път беше супер. Мисля, че играем добре в България. Продължаваме напред и имаме желание да дойдете и да ни гледате как играем.

Снимки: Sportal.bg

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Сериозен интерес към билетите за мача на Апоел с Париж в София днес

Спанулис е бил вариант за Апоел

Пуснаха билетите за мача Апоел - Виртус Болоня

Още един турски отбор в Евролигата

Започна третата фаза за продажба на билети за Финалите на Евролигата

Локо (Сф) сгази Септември

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Съставите на Манчестър Сити и Реал Мадрид

Съставите на Арсенал и Байер (Леверкузен)

Съставите на Челси и Пари Сен Жермен

Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

