Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Липсваше ни България, играем добре тук

Големият герой на Апоел Тел Авив при победата на израелския тим с 93:82 срещу Париж в отложен мач от Евролигата в "Арена София" Антонио Блейкни коментира пред Sportal.bg успеха на отбора си.

- Поздравления за победата. Твоят коментар за мача?

- Беше страхотен двубой. Нуждаем се от победи в този момент. Мисля, че играхме твърдо, контролирахме темпото и стигнахме до победата.

- Следващият ви мач е срещу Виртус Болоня. Какво очакваш от срещата?

- Ще бъде труден мач. Те играят бързо. Имат добри реализатори. Имат Карсън Едуардс - отличен играч. Трябва да сме фокусирани.

- Какво искаш да кажеш на българските фенове преди този мач?

- Липсваше ни България, но отново сме тук. Елате и ни подкрепете. Нуждаем се от вашата подкрепа. Последният път беше супер. Мисля, че играем добре в България. Продължаваме напред и имаме желание да дойдете и да ни гледате как играем.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg