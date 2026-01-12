Начало на сблъсъка в "Арена Ботевград"

Балкан се изправя срещу Миньор 2015 в "Арена Ботевград" тази вечер в последен мач от 16-ия кръг на Sesame НБЛ. Двубоят започва в 19:15 часа, а воденият от Васил Христов отбор няма поражение у дома в родния шампионат от началото на сезона - 7 от 7.
Ботевградчани са с 12 успеха и 2 поражения, докато Миньор е с баланс 7-7.
И двата отбора загубиха след здрава битка гостуванията си в миналия кръг. Балкан отстъпи със 79:81 пред Рилски спортист в Самоков, а Миньор 2015 падна с 88:92 от Спартак в Плевен.
Една от звездите на Миньор Алекс Уандие пропусна мача от квалификациите за Купата на България с Левски заради проблем с кръста и все още не е готов да се завърне в игра. Монтавиъс Мърфи също пропуска днешната среща, но на тилия е Иво Валентинов.
Стартови състави:
Балкан: Джамари Блекмън, демонд Робинсън, Илиян Пищиков, Джоунс Пагенкопф, Димитър Димитров
Миньор 2015: Джордан Тали, Игор Кесар, Васил Попов, Лазар Станкович, Лъчезар Тошков
