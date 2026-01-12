Популярни
Начало на сблъсъка в "Арена Ботевград"

  • 12 яну 2026 | 19:15
  • 821
  • 0

Балкан се изправя срещу Миньор 2015 в "Арена Ботевград" тази вечер в последен мач от 16-ия кръг на Sesame НБЛ. Двубоят започва в 19:15 часа, а воденият от Васил Христов отбор няма поражение у дома в родния шампионат от началото на сезона - 7 от 7.

Ботевградчани са с 12 успеха и 2 поражения, докато Миньор е с баланс 7-7.

И двата отбора загубиха след здрава битка гостуванията си в миналия кръг. Балкан отстъпи със 79:81 пред Рилски спортист в Самоков, а Миньор 2015 падна с 88:92 от Спартак в Плевен.

Една от звездите на Миньор Алекс Уандие пропусна мача от квалификациите за Купата на България с Левски заради проблем с кръста и все още не е готов да се завърне в игра. Монтавиъс Мърфи също пропуска днешната среща, но на тилия е Иво Валентинов.

Стартови състави:

Балкан: Джамари Блекмън, демонд Робинсън, Илиян Пищиков, Джоунс Пагенкопф, Димитър Димитров

Миньор 2015: Джордан Тали, Игор Кесар, Васил Попов, Лазар Станкович, Лъчезар Тошков

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Снимки: Sportal.bg

