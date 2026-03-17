Итудис: Голяма победа, поздравления за отбора

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис заяви, че е останал доволен от играта на тима си в защита през второто полувреме при победата над париж с 93:82 при завръщането на Евролигата в "Арена София".

"Добър вечер! Искам да поздравя нашия отбор. Днес постигнахме голяма победа. Всички, които допринесоха за успеха на игрището днес, а и на тренировките преди това, свършиха отлична работа в подготовката за този мач.

В дефанзивен план видяхме две напълно различни настройки - стратегически различен подход в отбрана преди и след почивката. Допуснахме 53 точки през първата част. Направихме някои значителни промени през втората - различни настройки и отборът отговори отлично. Пусна само 29 точки общо в 20-те минути на второто полувреме. Започнахме да ставаме по-добрият отбор.

Париж стартира мача отлично. Вкарваха тройки. Показаха точно своя стил - търновъри, преходи и създаване на празни пространства. Ние успяхме да се нагодим и да го променим. Поехме по-добре контрола над топката. По-добре се ориентирахме в пространствата. Защитавахме се по-добре и заслужавахме да победим. Поздравления за отбора. Двойна седмица е за нас и гледаме към следващия мач", сподели на пресконференцията след края на срещата Итудис.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg