Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

  • 12 яну 2026 | 22:25
  • 267
  • 0

Звездата на Миньор 2015 Игор Кесар заяви след съкрушителното поражение с 43 точки разлика от Балкан в Ботевград, че перничани са загубили мача в третия период. 33-годишният сръбски център се изказа ласкаво и по адрес на лидера в класирането на Sesame НБЛ.

19 Балкан 118:75 Миньор

"Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол. Имат дълга пейка, имат достатъчно добри чужденци, добри домашни играчи. При нас се случи така, че имаме контузени играчи и просто няма как да се справим в момента. Много голяма разлика, трябва да работим върху някои неща и да се справим в следващите мачове. Според мен загубихме мача в началото на третата част, просто не влязохме достатъчно агресивно и там се случи всичко", коментира пред Sportal.bg Кесар.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 20:52
  • 5030
  • 3
Денис Шрьодер призна по интересен начин, че действително е ударил Лука Дончич

Денис Шрьодер призна по интересен начин, че действително е ударил Лука Дончич

  • 12 яну 2026 | 18:25
  • 1257
  • 0
Никола Йокич - треньорът!

Никола Йокич - треньорът!

  • 12 яну 2026 | 17:48
  • 1327
  • 0
Представители на една от най-утвърдените европейски школи пристигат в София

Представители на една от най-утвърдените европейски школи пристигат в София

  • 12 яну 2026 | 16:24
  • 415
  • 0
Спартак Плевен с трансферен удар, подсили се с Павлин Иванов

Спартак Плевен с трансферен удар, подсили се с Павлин Иванов

  • 12 яну 2026 | 16:16
  • 1898
  • 0
Супермодел показа перфектните си извивки

Супермодел показа перфектните си извивки

  • 12 яну 2026 | 15:34
  • 2461
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 4843
  • 2
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 40514
  • 614
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 2753
  • 0
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред в ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред в ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 21:46
  • 6809
  • 17
ПСЖ 0:1 Париж ФК, сензационно развитие на "Парк де Пренс"

ПСЖ 0:1 Париж ФК, сензационно развитие на "Парк де Пренс"

  • 12 яну 2026 | 22:10
  • 2808
  • 3
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 19529
  • 18