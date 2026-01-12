Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

Звездата на Миньор 2015 Игор Кесар заяви след съкрушителното поражение с 43 точки разлика от Балкан в Ботевград, че перничани са загубили мача в третия период. 33-годишният сръбски център се изказа ласкаво и по адрес на лидера в класирането на Sesame НБЛ.

"Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол. Имат дълга пейка, имат достатъчно добри чужденци, добри домашни играчи. При нас се случи така, че имаме контузени играчи и просто няма как да се справим в момента. Много голяма разлика, трябва да работим върху някои неща и да се справим в следващите мачове. Според мен загубихме мача в началото на третата част, просто не влязохме достатъчно агресивно и там се случи всичко", коментира пред Sportal.bg Кесар.

Снимки: Sportal.bg