Аутсайдери измъчиха Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)

Последният в Суперлигата на Русия МГТУ (Москва) измъчиха здраво Локомотив (Новосибирск) в мача от 18-ия кръг.

Възпитаниците на Пламен Константинов постигнаха много трудна победа като гост в Москва с 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10).

19-годишният разпределител на националния отбор на България Симеон Николов игра цял мач, записа 3 точки (1 ас, 1 блок, 25% ефективност в атака - -1) и получи най-високата оценка в мача - 7.4.

Иля Казаченков стана най-резултатен с 25 точки (3 аса).

Иван Коротаев записа 24 точки за МГТУ.

Локомотив е втори във временното класиране с актив от 44 точки (15 победи, 3 загуби).