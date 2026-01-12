Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Не знаем как ще е да играем заедно с Мони в клубен отбор? Ще видим!

Алекс Николов: Не знаем как ще е да играем заедно с Мони в клубен отбор? Ще видим!

  • 12 яну 2026 | 13:05
  • 2931
  • 1

За първи път пред българска медия един от най-добрите ни волейболисти Александър Николов коментира краткото неразбирателство с клубния си тим.

Италианските медии гръмнаха със скандала, че българинът обвинява своя Любе Чивитанова в лъжа по случая с освобождаването на колегата му Пория Хосейн.

След като игра за Лубе и стана най-резултатен срещу Падова, Николов поднесе извинения, а пред bTV даде и още подробности по случая.

Алекс Николов за казуса “Пория”: Беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното
Алекс Николов за казуса “Пория”: Беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното

Само един човек

"Много дълга история. Предпочитам да не се коментира. Общо взето казах някакви неща, които бяха по адрес на един човек, защото клубът не е направил нищо нито на мен, нито на този човек. Изпуснах се и казах "клубът", вместо... Стана едно голямо недоразумение. Президентът и клубът не заслужават това отношение", заяви Николов и добави:

"Ние винаги сме гледали в една посока и ще гледаме в една посока. Ставаше въпрос за няколко часа недоразумение. То не ни пречи, а ни прави по-силни".

Заедно със Симеон

Алекс коментира и възможността съвсем в скоро време да заиграят заедно с брат му Симеон в Лубе.

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Такива слухове се появиха в световните медии, но без да са потвърдени от нито една от страните.

"Още нищо не е сигурно. Не се случват толкова предварително нещата в света на спорта. Чакаме някакво потвърждение. В близките дни ще стане по-ясно бъдещето на Мони. Не знаем как ще е да играем заедно в клубен отбор. Ще видим. Може да се караме, да не си паснем. Където и да отиде да играе, ще се представи супер. Той много талантлив, много трудолюбив. Където и да играе, ще се представи супер.", заяви Алекс.

Спортист на годината?

Алекс е един от най-големите фаворити за получаване на наградата Спортист на годината за 2025 г.

Освен че бе лидер на тима по време на успешното световно първенство за българския национален отбор, той стана и най-резултатен на шампионата.

"Гласуванията не ги следя. Със сигурност това е приз, който бих се радвал да спечеля. Има и други атлети, които са печелили... Ние все пак станахме втори. Има спортисти като Ивет, като Карлос. Ще видим какво са гласували журналистите", каза Алекс Николов.

btvsport.bg

