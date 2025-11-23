MotoGP ще прави състезания на уличните трасета от Формула 1

Влиянието на новия собственик на търговските права на MotoGP Либърти Медия постепенно нараства, като шефът на шампионата Кармело Еспелета обясни, че скоро ще има състезания на улични трасета.

Еспелета потвърди, че част от уличните трасета във Формула 1 могат да приспособени за състезания с мотоциклети, стига да има „достатъчно големи зони за сигурност“.

Еспелета потвърди и идеите на Либърти Медия за MotoGP, които са заети от Формула 1 – таван на бюджетите, споделени уикенди с Формула 1 и нови, по-атрактивни да публиката трасета. Интересното е, че от КТМ вече са подкрепили идеята за съвместни уикенди с Формула 1, въпреки че самото участие на компанията в световния шампионат е под въпрос.

„Нямаме проблем да се състезаваме на улични трасета, единственото, което е задължително е да имаме зони за сигурност“, уточни Еспелета.

Снимки: Gettyimages