  MotoGP ще прави състезания на уличните трасета от Формула 1

MotoGP ще прави състезания на уличните трасета от Формула 1

  23 ное 2025 | 17:02
Влиянието на новия собственик на търговските права на MotoGP Либърти Медия постепенно нараства, като шефът на шампионата Кармело Еспелета обясни, че скоро ще има състезания на улични трасета.

Еспелета потвърди, че част от уличните трасета във Формула 1 могат да приспособени за състезания с мотоциклети, стига да има „достатъчно големи зони за сигурност“.

Посрещнаха по шампионски братята Маркес в родния им град
Посрещнаха по шампионски братята Маркес в родния им град

Еспелета потвърди и идеите на Либърти Медия за MotoGP, които са заети от Формула 1 – таван на бюджетите, споделени уикенди с Формула 1 и нови, по-атрактивни да публиката трасета. Интересното е, че от КТМ вече са подкрепили идеята за съвместни уикенди с Формула 1, въпреки че самото участие на компанията в световния шампионат е под въпрос.

„Нямаме проблем да се състезаваме на улични трасета, единственото, което е задължително е да имаме зони за сигурност“, уточни Еспелета.

Откраднаха велосипед за 20 000 евро от Хорхе Мартин
Откраднаха велосипед за 20 000 евро от Хорхе Мартин
Снимки: Gettyimages

