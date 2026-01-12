Бивш халф на ЦСКА бързо приключи авантюрата си в Кипър

Бившият полузащитник на ЦСКА Марселино Кареасо напусна кипърския Аполон (Лимасол), съобщиха от клуба. Колумбиецът пристигна в Кипър през есента на 2025 година и бе посрещнат с големи очаквания, но не успя да се аклиматизира към новия си отбор и прекрати договора си по взаимно съгласие след едва шест изиграни мача.

Кареасо пристигна в ЦСКА през септември 2022 г. и игра за "червените" три сезона, записвайки 97 участия и 11 гола. През последното лято договорът му изтече и не бе подновен, след като "армейците" не пожелаха да изпълнят високите финансови претенции на колумбиеца.