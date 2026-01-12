Популярни
  2. ЦСКА
  Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

  • 12 яну 2026 | 13:40
  • 666
  • 2

Бруно Жордао е едно от най-добрите попадения в лятната селекция на ЦСКА. Халфът даде голямо интервю в подкаста 4 Cantos do Mundo, посветен на португалските играчи в чужбина.

"Вече съм по-зрял играч, по-завършен, по-подготвен отпреди. Започнах този сезон много добре, две асистенции още в първия кръг. Направих три много добри мача в Полша. И дойде предложението от ЦСКА. Това е клуб, който се бори за титли, за Европа. Това ме привлече, въпреки че първенството на теория е на по-ниско ниво. А и не само на теория.

Селекцията на ЦСКА може да надмине тази от 2012 година
Но е голям клуб в процес на възраждане, строи нов стадион. Грижат се за футболистите, опитват се да ни дадат всичко, от което се нуждаем. Вече имам три гола, играл съм всеки мач, пропуснах само тези, в които бях наказан. Трябва да променя това. Тук жълтите картони от първенството и купата се броят заедно. На два съм от ново наказание. А след това и от още едно. С този темп сезонът ми ще приключи през март. Имам 16 мача, в които получих седем жълти и един червен картон. Никога не съм имал такъв сезон. Лудост! Трябва да започна да го променям. Проблемът е, че в моя отбор никой не прави фалове, само аз. И аз съм този, който се жертва и получава картон", заяви Жордао.

