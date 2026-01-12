Алекс Грозданов: Сега сбъдвам детските си мечти и съм много щастлив от това!

След като спечели историческото полско първенство през 2025 година и полската Суперкупа в края на 2025 година Богданка ЛУК (Люблин) вече е спечелил третия си пореден полски трофей - Купата на Полша.

На финала срещу Асеко Расовия (Жешув), отборът от Люблин игра блестящо, като спечели и всички индивидуални награди.

„Не очаквахме това“, заяви капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов, който е централен блокировач на Богданка.

PLUSLIGA.PL: На финала за Купата на Полша победихте Ресовия с 3:0. Такава бърза и решителна победа вероятно ви изненада?

Алекс Грозданов: Да. Не мисля, че някой е очаквал да е толкова лесна победа за нас. Имаме обаче страхотен състав, отличен отбор и най-важното беше много добрата ни концентрация, въпреки че бяхме уморени след предишните трудни мачове. Не помня точно, но мисля, че спечелихме всичките си мачове с 3:2 през последните 10 дни, така че изиграхме много геймове. Вероятно всички очакваха да бъдем по-уморени в Краков, но успяхме да останем фокусирани през този труден период, в който се намираме сега, играейки толкова много мачове. Бяхме много агресивни на игрището и това ни помогна.

Алекс Грозданов и Богданка обраха индивидуалните награди от Купата на Полша

PLUSLIGA.PL: Изпълнявахте отлични начални удари и правехте страхотни блокади.

Алекс Грозданов: Всички от нашия отбор се представиха блестящо, както се вижда от факта, че спечелихте всички налични индивидуални награди. И аз не очаквах това. Когато бяха обявени наградите за най-добрите волейболисти, с Марвин Коменда говорихме кой ще бъде следващият и в крайна сметка всички от нашия отбор бяха избрани в Идеалния отбор, така че съм наистина щастлив. Сега трябва да почерпим малко отбора в съблекалнята за тези награди, но е хубаво. Много съм щастлив, че съм част от този отбор и че съм част от развитието и успеха на клуба.

PLUSLIGA.PL: Ще използвате ли индивидуалните награди за групово събитие или за хубава вечеря в ресторант?

Алекс Грозданов: Вероятно. Ще видим какво ще реши отборът.

PLUSLIGA.PL: Първата важна цел, която искахте да постигнете през 2026 г., е постигната. Богданка вече има всички трофеи в полските турнири. Сега вероятно мечтаете за успех в Шампионската лига?

Алекс Грозданов: Разбира се. Мечтаем за Шампионската лига от началото на сезона и дори от края на миналия сезон, когато спечелихме Чалъндж къп, а след това и полското първенство. Надявам се, че стъпка по стъпка ще успеем да достигнем върха и в Шампионската лига. Все още е твърде рано да изпреварваме очакванията си, но вярвам, че ще работим за постигането на тази цел стъпка по стъпка. Мисля, че имаме всичко необходимо на един клубен отбор за успех. Също така сме силно мотивирани. Разбира се, трябва да работим усилено, дори усилено от преди, и всичко ще бъде възможно.

PLUSLIGA.PL: След като спечелихте Купата на Полша, предстои ли ви особено труден момент, тъй като трябва бързо да се върнете в състезанията на PlusLiga? И единствената ви малка серия от загуби този сезон дойде след спечелването на Суперкупата на Полша AL-KO в Катовице?

Алекс Грозданов: Да, точно така, особено след като, както споменах, дори миналата седмица, или дори последните 10 дни, вече имахме много трудни мачове. Трябваше да пътуваме до Белгия за мач от Шампионската лига и след това директно до Краков оттам. От известно време сме далеч от Люблин, така че всичко това е бреме. Надявам се обаче да се справим добре с тази ситуация и да се поучим от случилото се след спечелването на Суперкупата. Да се надяваме, че сега ще можем да си починем по-добре и да не изпаднем в дупка с три поредни загуби, както направихме през ноември. Мисля, че можем да се справим с всичко това.

PLUSLIGA.PL: Във вторник приемате Хелм, които се борят за оцеляване, а в събота ще се изправят срещу СКРА в Белхатов, които неочаквано ви победиха в Люблин в първия кръг.

Алекс Грозданов: Да, както виждате, не можем да разчитаме на почивка, но знаехме, че януари ще бъде такъв. До края на месеца имаме мачове без прекъсване, сряда-събота или сряда-неделя. Играем практически без прекъсване, така че ще бъде труден период. Вярвам обаче, че имаме достатъчно сили да се справим с всичко.

PLUSLIGA.PL: Ще си тръгнете от Краков с още едно индивидуално отличие през последните месеци. Бяхте обявен за най-добър централен блокировач. Дали подобна награда е допълнително удовлетворение?

Алекс Грозданов: Да, разбира се. Наистина съм щастлив да бъда част от този Идеален отбор на за Купата на Полша. Какво повече мога да кажа? Сега сбъдвам детските си мечти и съм много щастлив от това!