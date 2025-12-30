Александър Томов ще помага за спасението на Пирин

Бившият силен човек в ЦСКА Александър Томов ще спасява намиращия се пред фалит Пирин Благоевград. Бизнесменът, който беше и вицепремиер на България в началото на 90-те, ще помага на "орлетата", които са в тежко финансово положение. Той обясни, че няма да взима акциите на клуба, защото е от ЦСКА и няма намерение да сменя пристрастията си.

Ето какво каза той пред "Мач Телеграф":

"Категорично няма да съм собственик на Пирин Благоевград. Казал съм, че съм готов да помогна на този традиционен български клуб. Аз съм шампион на България и съм от ЦСКА. Нямам намерение да бъда собственик на друг български клуб. Не съм като други известни бизнесмени да си сменям клуба".