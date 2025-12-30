Популярни
  Пирин (Благоевград)
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Александър Томов ще помага за спасението на Пирин

Александър Томов ще помага за спасението на Пирин

  • 30 дек 2025 | 09:25
  • 360
  • 1
Александър Томов ще помага за спасението на Пирин

Бившият силен човек в ЦСКА Александър Томов ще спасява намиращия се пред фалит Пирин Благоевград. Бизнесменът, който беше и вицепремиер на България в началото на 90-те, ще помага на "орлетата", които са в тежко финансово положение. Той обясни, че няма да взима акциите на клуба, защото е от ЦСКА и няма намерение да сменя пристрастията си. 

Ето какво каза той пред "Мач Телеграф":

"Категорично няма да съм собственик на Пирин Благоевград. Казал съм, че съм готов да помогна на този традиционен български клуб. Аз съм шампион на България и съм от ЦСКА. Нямам намерение да бъда собственик на друг български клуб. Не съм като други известни бизнесмени да си сменям клуба".

