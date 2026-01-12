Дейвид Бенавидес: Качването в по-горна категория ми даде контрол над кариерата ми

Преминаването в полутежка категория не е било въпрос на физически комфорт за Дейвид Бенавидес, а за независимост.

„Това е добър начин да се каже“, сподели Бенавидес пред BoxingScene.com по време на голямото откриване на залата "Visionary Boxing Gym" в Пеория, Аризона. „Качването в категориите ми даде контрол над кариерата. Сега вече не чакам само един човек. Чувството е хубаво, че вече не се налага да чакам някого, за да организирам мачове“, добави той.

Непобеденият шампион в две дивизии е амбициран да добави още два пояса към колекцията си, като се готви да предизвика обединения шампион в категория до 90 кг. Хилберто „Зурдо“ Рамирес, който има статистика 48-1 (30 нокаута). Първият в историята изцяло мексикански двубой за титла в полутежка категория е насрочен за 2 май в Лас Вегас.

Бенавидес, с актив 31-0 (25 нокаута) и настоящ носител на титлата на WBC в категория до 80 кг., обяви мача на ринга веднага след едностранната си победа със спиране в седмия рунд над Антъни Ярд на 22 ноември в Рияд, Саудитска Арабия. Тази победа беше третата му в лека тежка категория и първа защита на пълноправна титла, след като преди това надделя по точки над Дейвид Морел-младши и Олександър Гвоздик, когато залогът беше временният пояс на същата организация.

Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел

Въпреки че е с едро телосложение и има потенциал да запълни полутежката категория, на Бенавидес не му се е налагало непременно да напуска дивизията до 75 кг. Той два пъти държа титлата на WBC в тази категория и я напусна като неин временен шампион. Въпреки това, той така и не получи ясна възможност да се изправи срещу тогавашния неоспорим шампион Саул „Канело“ Алварес, 63-3-2 (39 нокаута), който категорично отказа да се бие с него въпреки нарастващия обществен интерес.

Дори и сега, когато Бенавидес е напът да се състезава в трета тегловна дивизия, името на Алварес продължава да се появява по време на медийни събития. Шансовете за този мач са още по-малки, след като легендарният боксьор от Гуадалахара беше детрониран от Терънс Крауфорд миналия септември и – за момента – все още е в супер средна категория.

„Това е мач, който хората винаги са искали да видят. Докато Канело не се пенсионира, все още има възможност този двубой да се осъществи.“

Дейвид Бенавидес: Битка между мен и Канело е неизбежна

Засега обаче Бенавидес остава съсредоточен върху атрактивните мачове, които са в обсега му. Дмитрий Бивол оваканти титлата на WBC, с което сложи край на претенциите си за статут на неоспорим шампион, въпреки че все още държи поясите на WBA, IBF и WBO. Поради тази причина той остава негова цел.

Същото важи и за бившия неоспорим шампион Артур Бетербиев – единственият боксьор, победил Бивол, и обратното в тяхната серия от два мача. Бетербиев трябваше да се бие в същата галавечер с Бенавидес и Ярд в Рияд, но беше изтеглен от събитието по неразкрити причини.

„Целя се в тези пояси на WBA и WBO в полутежка категория, но след това искам да се върна и да се изправя срещу Артур Бетербиев и Бивол.“