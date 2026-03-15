  Алан Дзабиев спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба до 23 години

Алан Дзабиев спечели бронзов медал на Европейското първенство по борба до 23 години

  • 15 март 2026 | 01:19
Алан Дзабиев спечели първия и единствен медал за България на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години в Зренянин, след като надви Себастиан Вархол в малкия финал на категория до 130 кг класически стил.

Вчера Дзабиев загуби срещу финалиста Ласло Дарабос, но днес се реваншира с две победи. В сутрешната сесия българският национал се наложи с 8:0 срещу чеха Артур Саркисян само за 1:33 минути, след което победи Вархол с 1:1 по критерий за бронзовото отличие.

Това е първи и последен медал за България на еврошампионата, след като Борислав Кирилов (60 кг), Веселин Манев (67), Димитър Георгиев (72), Мартин Шишеков (82) и Калоян Иванов (97) отпаднаха рано в категориите си.

През 2025 България отново завърши турнира само с един медалист и го направи отново в тежката категория, но в свободен стил. Шампион на 125 кг стана Георги Иванов.

