  Белал Мохамед за публиката на UFC Белия дом: Те не са истински фенове

Белал Мохамед за публиката на UFC Белия дом: Те не са истински фенове

  • 14 март 2026 | 11:11
Белал Мохамед направи мрачно сравнение за това, което очаква да види на събитието UFC в Белия дом.

Списъкът с битки за историческата галавечер на 14 юни е официален, а реакциите са смесени. Някои твърдят, че шампионските мачове на върха, с участието на звезди като Илия Топурия и Алекс Перейра, правят събитието силно. Други обаче се оплакват, че обявените двубои не са оправдали големите очаквания.

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом
В свой коментар в YouTube канала си Мохамед изрази мнение, че подбраните битки са подходящи за публиката, която ще присъства. Тя ще се състои изключително от високопоставени служители и ВИП гости, а не от обикновени фенове на UFC.

„Очевидно е, че хората ще недоволстват и ще спорят, но битките са в Белия дом“, каза Мохамед. „Събитието не е отворено за широката публика, не е за истински фенове. Когато си представям хората, които ще гледат, си представям нещо като „Игрите на глада“. Първата част, когато Катнис е на пробите и всички онези богати, снобски хора са горе, не ѝ обръщат внимание и просто си говорят, а тя трябваше да простреля прасето със стрела. Чувствам, че ще бъде точно така. Те просто няма да обръщат особено внимание на случващото се в клетката. Може да видят малко кръв, но няма да видят нокаути, защото не са истински фенове, така че на кого му пука? Получават каквото заслужават.“

Сравнението не е от най-любезните, като се има предвид, че „Игрите на глада“ е научнофантастична притча, изобразяваща мрачно бъдеще, в което юноши от бедни райони ежегодно се изправят един срещу друг в смъртоносно състезание за забавление на силните и привилегированите. Но по-широката теза на Мохамед е, че той не очаква поканените гости на президента Доналд Тръмп да бъдат непременно запалени фенове на бойните спортове.

Именно Тръмп е отговорен за част от негативните реакции към файт картата на UFC в Белия дом, тъй като по-рано заяви, че на събитието ще има „осем или девет шампионски битки“.

„Първоначалната ми реакция беше изненада“, каза Мохамед. „Определено не е картата, която очаквах след цялото това раздухване. Тръмп говореше за „10 шампионски мача“. А колко има – два?“

Мохамед призна, че и двата шампионски двубоя на 14 юни са логични – шампионът в лека категория Илия Топурия се изправя срещу временния шампион Джъстин Гейджи в обединителен мач, а Алекс Перейра прави дългоочакваното си преминаване в тежка категория, за да се бие със Сирил Ган за временен пояс. Въпреки това, той отбеляза, че това не е точно каквото феновете са искали, предвид слуховете за участие на имена като Ислам Махачев и Джон Джоунс.

Следващият двубой на Белал Мохамед ще бъде главното събитие на UFC Вегас на 6 юни в "Meta Apex" в Лас Вегас, където той ще се изправи срещу Габриел Бонфим.

Още от Бойни спортове

Ковингтън избухна срещу UFC: Вече не им пука за най-добрите битки

Ковингтън избухна срещу UFC: Вече не им пука за най-добрите битки

  • 14 март 2026 | 10:36
  • 457
  • 0
Наджи Лопес надделя над Мануел Галегос в потенциален Мач на годината

Наджи Лопес надделя над Мануел Галегос в потенциален Мач на годината

  • 14 март 2026 | 08:25
  • 903
  • 0
Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство до 23 години в Сърбия

Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство до 23 години в Сърбия

  • 14 март 2026 | 01:30
  • 945
  • 1
Красимир Инински с работна среща в НС

Красимир Инински с работна среща в НС

  • 13 март 2026 | 22:05
  • 407
  • 0
Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще се борят на репешажи на Европейското първенство

Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще се борят на репешажи на Европейското първенство

  • 13 март 2026 | 20:30
  • 427
  • 2
Усик срещу Верхувен - поредното безумие при липса на ценности в бокса

Усик срещу Верхувен - поредното безумие при липса на ценности в бокса

  • 13 март 2026 | 19:27
  • 17058
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 8868
  • 101
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 6753
  • 4
11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

  • 14 март 2026 | 11:38
  • 1203
  • 3
Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

  • 14 март 2026 | 07:47
  • 9932
  • 17
Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

  • 14 март 2026 | 07:45
  • 2335
  • 7
България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 07:15
  • 3464
  • 2