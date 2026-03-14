Белал Мохамед за публиката на UFC Белия дом: Те не са истински фенове

Белал Мохамед направи мрачно сравнение за това, което очаква да види на събитието UFC в Белия дом.

Списъкът с битки за историческата галавечер на 14 юни е официален, а реакциите са смесени. Някои твърдят, че шампионските мачове на върха, с участието на звезди като Илия Топурия и Алекс Перейра, правят събитието силно. Други обаче се оплакват, че обявените двубои не са оправдали големите очаквания.

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

В свой коментар в YouTube канала си Мохамед изрази мнение, че подбраните битки са подходящи за публиката, която ще присъства. Тя ще се състои изключително от високопоставени служители и ВИП гости, а не от обикновени фенове на UFC.

„Очевидно е, че хората ще недоволстват и ще спорят, но битките са в Белия дом“, каза Мохамед. „Събитието не е отворено за широката публика, не е за истински фенове. Когато си представям хората, които ще гледат, си представям нещо като „Игрите на глада“. Първата част, когато Катнис е на пробите и всички онези богати, снобски хора са горе, не ѝ обръщат внимание и просто си говорят, а тя трябваше да простреля прасето със стрела. Чувствам, че ще бъде точно така. Те просто няма да обръщат особено внимание на случващото се в клетката. Може да видят малко кръв, но няма да видят нокаути, защото не са истински фенове, така че на кого му пука? Получават каквото заслужават.“

Сравнението не е от най-любезните, като се има предвид, че „Игрите на глада“ е научнофантастична притча, изобразяваща мрачно бъдеще, в което юноши от бедни райони ежегодно се изправят един срещу друг в смъртоносно състезание за забавление на силните и привилегированите. Но по-широката теза на Мохамед е, че той не очаква поканените гости на президента Доналд Тръмп да бъдат непременно запалени фенове на бойните спортове.

Именно Тръмп е отговорен за част от негативните реакции към файт картата на UFC в Белия дом, тъй като по-рано заяви, че на събитието ще има „осем или девет шампионски битки“.

„Първоначалната ми реакция беше изненада“, каза Мохамед. „Определено не е картата, която очаквах след цялото това раздухване. Тръмп говореше за „10 шампионски мача“. А колко има – два?“

Мохамед призна, че и двата шампионски двубоя на 14 юни са логични – шампионът в лека категория Илия Топурия се изправя срещу временния шампион Джъстин Гейджи в обединителен мач, а Алекс Перейра прави дългоочакваното си преминаване в тежка категория, за да се бие със Сирил Ган за временен пояс. Въпреки това, той отбеляза, че това не е точно каквото феновете са искали, предвид слуховете за участие на имена като Ислам Махачев и Джон Джоунс.

Следващият двубой на Белал Мохамед ще бъде главното събитие на UFC Вегас на 6 юни в "Meta Apex" в Лас Вегас, където той ще се изправи срещу Габриел Бонфим.