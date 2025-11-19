Дейвид Бенавидес: Битка между мен и Канело е неизбежна

Дейвид Бенавидес защитава титлата си в полутежка категория този уикенд.

В интервю за Fight Hype биткаджията от Калифорния коментира неуспешните си опити да си осигури мач срещу Канело Алварес и дали вярва, че такъв двубой все пак ще се състои. Бенавидес също така спомена, че се стреми към възможност за титла в полутежка категория срещу Хилберто „Зурдо“ Рамирес в началото на следващата година, ако всичко в предстоящата му защита на титлата срещу Антъни Ярд в събота вечер (22.11) премине по план.

Надеждите на Бенавидес за евентуален мач с Канело

„Не мисля, че [мач с Канело] е 100% изключен. Честно казано, докато Канело не се пенсионира, тази битка винаги ще витае във въздуха. Този двубой има смисъл. Има смисъл по всякакъв начин, така че в моята глава той ще се случи, защото дори да чакаме още три години, това пак ще бъде един от най-големите мачове в бокса. Канело също знае, че не си играя с него. Не си играя с никого. Той знае, че тази битка между мен и него е неизбежна и когато се случи, ще бъде като Оскар Де Ла Оя срещу Чавес.“

„Така че, по мое мнение, това винаги ще бъде опция, но аз самият не съм се фокусирал върху нея. Съсредоточен съм върху Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Зурдо Рамирес и всичко, което предстои след това. И след като тези битки приключат, може би тогава моментът ще бъде перфектен за мача с Канело.“

За възможността да се бие с Рамирес в началото на следващата година

„Да, определено (бих изиграл такъв двубой). Така изглеждат нещата. Първо трябва да си свършим работата в събота. Но както казах, просто се опитвам да организирам най-големите битки. Имам 100% увереност в себе си, че мога да победя всеки тук в категория до 79 килограма и в полутежка категория. Така че, ако получа възможност да се бия със Зурдо Рамирес за още две титли, както казахте, аз съм боец, който се бори за наследство. Няма начин да откажа мач за две титли в полутежка категория. Това определено изглежда като нещо, което може да се осъществи, но първо трябва да се справим с Антъни Ярд. И ако можем да го направим следващата година, точно това ще преследваме.“