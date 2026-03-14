УС на БФ Борба проведе среща с Новиков, Милов и състезатели на ЦСКА

Управителният съвет на Българската федерация по борба проведе среща с олимпийския шампион Семен Новиков, европейския шампион Кирил Милов и национални състезатели от клуба по борба на ЦСКА. Разговорът е част от усилията на ръководството на федерацията за конструктивен диалог с националните състезатели след заявената от тях готовност за разговори, съобщава се в публикация във Facebook на БФ Борба.

Вицепрезидентът на федерацията Кирил Вътев приветства състезателите от ЦСКА и подчерта, че мястото им е в националния отбор по класическа борба при спазване на устава и нормативните документи на федерацията, свързани с провеждането на централизирана подготовка.

"Вратите на националния отбор са широко отворени за вас. В този смисъл са и нееднократните покани, които сме изпращали от миналата година досега във връзка с вашето участие в подготовката на националния отбор", каза Кирил Вътев.

Президентът на федерацията Станка Златева подчерта, че ръководството стриктно спазва правилата и устава на организацията.

"Направили сме много УС3 2026 компромиси, но изискването за централизирана подготовка остава. То, както и активната работа на клубовете с деца и подрастващи, са сред основните приоритети, с които беше избрано сегашното ръководство. Няма как да се откажем от тях", заяви Станка Златева.

От Управителния съвет на федерацията обявиха, че още през следващата седмица ще изпратят нови покани до националните състезатели от ЦСКА. Те ще получат и програмата за подготовка, изготвена от треньора на националния отбор в класическия стил Стефан Тошев.

При първа възможност на състезателите ще бъдат предоставени и новите договори за участие в националния отбор, след като бъдат получени от Министерство на младежта и спорта. Президентът на федерацията Станка Златева и членовете на Управителния съвет изразиха готовност за нова среща и продължаване на диалога при необходимост.