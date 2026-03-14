  Sportal.bg
  Бойни спортове
  3. Белчо Горанов официално е генерален секретар на БФ Борба

Белчо Горанов официално е генерален секретар на БФ Борба

  • 14 март 2026 | 16:53
Управителният съвет на Българската федерация по борба избра Белчо Горанов за генерален секретар по време на заседание в петък, съобщават от организацията. Той е бивш състезател по борба и самбо, председател на Контролния съвет на Българската федерация по борба между 1995 и 2001, член на юридическия отдел и Апелативната комисия на Международната федерация по борба между 2005 и 2017, както и председател на Юридическата и етична комисия на Обединената световна борба (UWW).

"На 13 март 2026 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по борба. В рамките на заседанието бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с управлението и развитието на българската борба, както и организационни решения за предстоящия спортен календар.

Като част от дневния ред членовете на Управителния съвет единодушно избраха Белчо Горанов за генерален секретар на Българската федерация по борба.

Белчо Горанов е роден на 15 октомври 1962 г. в Казанлък. Бивш състезател по борба, той се състезава за клубовете „Торпедо“ (Карлово) и „Левски-Спартак“ (София). В периода 1984 – 1988 г. е включван в националните отбори на България по борба и самбо.

След прекратяване на активната си състезателна кариера завършва право във Висшия институт на МВР, със специализация по спортно право. През 2012 г. Националният държавен университет за физическа култура, спорт и здраве „П. Ф. Лесгафт“ в Санкт Петербург, Русия, му присъжда научна степен кандидат на педагогическите науки. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ от Националната спортна академия „Васил Левски“ в София. През 2021 г. е удостоен със званието „Почетен доктор“ на Националния държавен университет за физическа култура, спорт и здраве „П. Ф. Лесгафт“.

В професионалната си кариера Горанов заема редица ключови позиции в българския и международния спорт. В периода 1989 – 1993 г. е главен юрисконсулт на Централния съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт. От 1995 до 2001 г. е председател на Контролния съвет на Българската федерация по борба. Между 2002 и 2004 г. е началник на кабинета на президента на Българския футболен съюз.

От 2005 г. е генерален секретар на Българския олимпийски комитет, като е преизбиран на поста през 2009, 2013, 2017 и 2021 г. Участвал е активно в организацията на българските олимпийски делегации, като заместник-ръководител на делегациите на Олимпийските игри в Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио де Жанейро 2016, както и на зимните олимпийски игри в Торино 2006, Ванкувър 2010, Сочи 2014, Пьонгчанг 2018 и Пекин 2022. Ръководител е на българската олимпийска делегация на Олимпийските игри в Токио 2020 (проведени през 2021 г.).

Белчо Горанов е член на Надзорния съвет на фондация „Български спорт“. В международен план е бил член на юридическия отдел на Международната федерация по борба (ФИЛА) в периода 2005 – 2017 г., както и на нейната Апелативна комисия. От 2017 г. е председател на Юридическата и етична комисия на Обединената световна борба (UWW), като е преизбран на тази позиция през 2021 г. Бил е и член на Комисията по маркетинг и комуникации на Европейските олимпийски комитети за мандатите 2017 – 2021 и 2021 – 2025 г.

Управителният съвет на Българската федерация по борба изразява увереност, че богатият административен, правен и международен опит на Белчо Горанов ще допринесе за устойчивото развитие на федерацията и за утвърждаването на българската борба на световната спортна сцена", гласи съобщението.

