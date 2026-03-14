  • 14 март 2026 | 14:58
Алан Дзабиев ще се бори за бронзов медал на Европейското до 23 г.

Българският национал Алан Дзабиев ще се бори за бронзов медал на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Сърбия, след като преодоля успешно репешажите на категория до 130 кг класически стил.

В днешната схватка Дзабиев се изправи срещу чеха Артур Саркисян и го победи с техническо превъзходство в рамките на 1:33 минути. Така той достигна схватките за бронзови отличия и ще срещне поляка Себастиан Вархолм.

Андрей Атанасов загуби с 0:6 баража на 86 кг срещу румънеца Патрик Гордан и бе елиминиран.

Днес на турнира стартираха Борислав Кирилов (60 кг), Веселин Манев (67), Димитър Георгиев (72), Мартин Шишеков (82) и Калоян Иванов (97). Всеки един от тях обаче отстъпи още в първата си схватка и ще чака втори шанс на турнира в Зренянин.

Ковингтън избухна срещу UFC: Вече не им пука за най-добрите битки

Наджи Лопес надделя над Мануел Галегос в потенциален Мач на годината

Даниела Бръснарова завърши на пето място на Европейското първенство до 23 години в Сърбия

Красимир Инински с работна среща в НС

Андрей Атанасов и Алан Дзабиев ще се борят на репешажи на Европейското първенство

Усик срещу Верхувен - поредното безумие при липса на ценности в бокса

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Интер - Аталанта (съставите)

