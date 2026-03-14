Представители на някои от най-добрите бойни школи в България се качват на ринга на MAX FIGHT 64

Представители на някои от най-добре представящите се и изявени бойни школи ще вземат участие в 64-ото издание на ELITBET MAX FIGHT. Бойното зрелище, което е планирано за 4 април, ще има и нова локация. За първи път арена на вълнуващите битки ще е спортен комплекс „Г. С. Раковски“.

Клубове от цяла България изпращат своите бойци. ELITBET MAX FIGHT 64 ще събере представители на редица водещи български клубове. Трима представители ще има от „Anton Petrov Academy“ – впечатлилите с участието си в последната гала с марка MAX FIGHT – Станислав Кунов и Мартин Петков. Третият е самият брат на легендата Антон Петров – Димо Тониев, който също така тренира и в боксов клуб ЦСКА.

Олимпийският ни бронзов медалист по бокс Тервел Пулев ще качи на ринга своя възпитаник Тома Великов. Сред младите надежди на родния бокс е и представителят на боксов клуб Пашкулов (Раковски) - Тихомир Зайков. Сред бързо развиващите се и приковаващи внимание към себе си боксьори е и Николай Дишков. Без никакво време за губене той отново се качва на ринга, а последният му успех дойде още в 1-ия рунд.

Боксът със сигурност излиза на преден план, като сред най-очакваните имена на вечерта е и нашумелият боксьор Марио Вергиев-Гладиатора. Наред с бъдещето на родния бокс, ще видим отново и доказани бойци. Такъв е най-титулуваният аматьорски боксьор – Кристиян Димитров. Двукратният балкански шампион и спаринг партньор на братята Пулеви получи бурни аплодисменти за представянето си в ELITBET MAX FIGHT 63 и сега не е изненада, че получава шанс да покаже класа отново.

С втори мач в организацията се очаква да блесне и Васил Христов. 21-годишният републикански шампион по К1 идва от варненската академия на Делян Славов - треньор, изградил едни от най-добрите кикбоксьори у нас, сред които и звездата на GLORY - Теодор Христов.

Друг от водещите треньори по кикбокс – Станислав Бахчеванов, ще застене в ъгъла на Виктор Крашевски.

Крашевски окървави опонента си и спечели на Max Fight 57

Кулминацията на вечерта ще бъде дългоочакваният трети сблъсък между Калоян Колев и Камен Георгиев – двама бойци, чието съперничество се превърна в една от най-интересните истории в българските ММА среди.

Първата им среща завърши с победа за Колев, след доминираща борба и множество тейкдауни. Реваншът през 2019 година обаче приключи с равенство, което остави спора между двамата нерешен и само засили напрежението.

Сега, години по-късно, ELITBET MAX FIGHT 64 ще даде отговор на въпроса кой е по- добрият боец – младата сила на Калоян Колев или опитът на ветерана Камен Георгиев, смятан за една от легендите на ММА в България.

Настоящото издание на шампионата идва и с важна стъпка за развитието на организацията – официално партньорство с bTV Media Group, което ще осигури значително по-широко национално медийно покритие.

С подкрепата на генералния партньор ELITBET, организаторите обещават продукция и бойна карта, които да поставят нов стандарт за бойните спортове в България.