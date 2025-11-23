Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел

Дейвид Бенавидес защити титлата си на WBC в полутежка категория (до 79.4 кг) и записа първата си победа с нокаут от почти две години насам в битка срещу Антъни Ярд. Нокдаун, последван от две леви крошета, се оказа достатъчен за рефера Хектор Афу да прекрати двубоя в 1-ата минута и 59-ата секунда на седмия рунд в събота вечер в „ANB Arena“ в Рияд, Саудитска Арабия.

„Точно това очаквах“, заяви Бенавидес след мача. „Очаквахме война и влязохме във война. Той ми направи аркада около шестия рунд, а след това видяхте какво направих аз. Той стъпи в света на Чудовището и беше нокаутиран.“

Въпреки статута си на главен двубой, дуелът за титлата на WBC трябваше да се съревновава със сериозна конкуренция от подгряващите срещи. Взаимното уважение, демонстрирано от Бенавидес и Ярд от момента на договарянето на мача, бързо беше засенчено от атрактивната подгряваща карта. Мнозина определяха битката за титлата на WBO между Девин Хейни и Брайън Норман-младши като „главната битка за хората“, докато обединителният мач за три пояса в категория до 52.2 кг между Джеси „Бам“ Родригес и Фернандо „Пумата“ Мартинес беше истинско зрелище за най-запалените фенове на спорта.

Когато Бенавидес и Ярд излязоха на ринга, публиката вече бяха станали свидетел на брилянтни представяния от Хейни и Родригес, както и на кандидат за „Мач на годината“, в който Абдула Мейсън надделя над Сам Ноукс, за да спечели вакантната титла на WBO в лека категория (до 61.2 кг).

Началният рунд на основния двубой не успя да впечатли. Нито един от боксьорите не предложи нещо запомнящо се; те бяха също толкова уважителни един към друг на ринга, колкото и по време на отделните пресконференции за промотиране на събитието.

Бенавидес вдигна темпото във втория рунд. Ярд покани непобедения шампион в две категории да атакува, но беше принуден да се защитава от мощна дясна "балтия". Трикратният претендент за титлата обаче беше възнаграден за търпението си, когато пласира десен прав, който привлече вниманието на Бенавидес. Бенавидес притисна Ярд в ъгъла, но британецът се чувстваше комфортно, докато се защитаваше до въжетата.

В третия рунд Ярд продължи да се боксира, вървейки назад, надявайки се да контрира Бенавидес при атака. Бенавидес обачe беше наясно с тактиката и приложи интелигентен натиск. Англичанинът се облегна на въжетата и устоя на комбинация от Бенавидес, след което опита размени в центъра на ринга. Бенавидес обаче завърши рунда с няколко чисти десни попадения.

Най-напрегнатият момент в мача дойде към края на четвъртия рунд. Ярд умишлено задържа дясната ръка на Бенавидес, който отговори със серия от леви крошета, а реферът Хектор Афу правилно позволи на шампиона да се измъкне от ситуацията. Бенавидес затвори рунда с десен прав и още едно ляво кроше точно преди гонга.

След като изостана още повече в петия рунд, Ярд излезе целеустремен в шестия. Десен крос привлече вниманието на Бенавидес, който се адаптира и си върна инициативата в средата на рунда. Ярд се озова в позната територия – с гръб към въжетата, но този път Бенавидес го накара да плати, като нанасяше тежки удари в тялото, преди да се върне към главата.

Към края на рунда от носа на Ярд започна да тече кръв. Бенавидес остана стабилен и нанесе мощни леви крошета и десен прав. В началото на седмия рунд времето беше спряно, за да може лекарят край ринга да прегледа счупения нос на Ярд, както и аркадата над дясното му око.

На Ярд беше позволено да продължи, но Бенавидес скоро накара всички замесени да съжаляват за това решение.

Бенавидес не беше постигал победа с нокаут от 25 ноември 2023 г., когато победи с технически нокаут в шестия рунд непобедения Деметриъс Андраде в Лас Вегас. Последваха победи с решение над Олександър Гвоздик и Дейвид Морел-младши в първите му два мача в полутежка категория.

Нокаутът, който търсеше, вече беше близо, когато Ярд беше разклатен в началото на седмия рунд. Бенавидес продължи атаката и изпрати британеца на пода, но още един удар, нанесен докато Ярд беше паднал, доведе до отнемане на две точки след отсъдения нокдаун.

Това обаче се оказа без значение, тъй като Бенавидес затвори шоуто със стил. Ярд отново беше притиснат до въжетата, където Бенавидес нанесе съкрушително ляво кроше. Реферът Афу вече беше тръгнал да спира мача, когато още едно ляво кроше сложи точка на спора.

С тази загуба Ярд, с баланс 27-4 (24 с нокаут), се провали за трети път в битка на най-високо ниво. Преди това той претърпя поражения с нокаут от тогавашния шампион на WBO Сергей Ковальов през 2019 г. и от Артур Бетербиев в мач за титлите на WBC, IBF и WBO през януари 2023 г. на родна земя в Лондон.

„Имам новина за всички: на 2 май, аз срещу Зурдо Рамирес. Качвам се в полутежка категория“, настоя Бенавидес след края на сблъсъка