Рекордът на Шумахер, който никога няма да бъде подобрен

В края на кариерата си във Формула 1 Михаел Шумахер беше притежател на доста рекорди, но част от тях вече бяха или подобрени, или поне изравнени от Люис Хамилтън или Макс Верстапен.

Германецът обаче е притежател на един рекорд, който със сигурност никога няма да бъде подобрен, но все пак може поне да бъде изравнен. Става дума за неговото постижение от сезон 2002, когато той се качва на подиума във всеки един старт, постигайки 100-процентов рекорд.



Тогава календарът включва 17 състезания и във всяко едно от тях Пилето се качва на почетната стълбичка. В тези 17 старта той записва 11 победи, 5 втори места и само едно трето, което идва във втория кръг за годината в Малайзия.

Най-близо до постижението на Шумахер успя да се доближи Верстапен, който през ултра доминантния си сезон 2023 записа 21 подиума в 22 старт (95.45%). Тогава нидерландецът не беше сред най-добрите трима единствено в Гран При на Сингапур, където завърши пети в единственото състезание, което не беше спечелено от Ред Бул през 2023 година.



На трето място с успеваемост от 90% е Джим Кларк, който през 1963 година се качва на подиума в девет от десетте старта. Тогава британецът не е на почетната стълбичка единствено в откриващата сезона Гран При на Монако, в която той финишира осми.

