Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рекордът на Шумахер, който никога няма да бъде подобрен

Рекордът на Шумахер, който никога няма да бъде подобрен

  • 12 яну 2026 | 13:30
  • 2062
  • 0
Рекордът на Шумахер, който никога няма да бъде подобрен

В края на кариерата си във Формула 1 Михаел Шумахер беше притежател на доста рекорди, но част от тях вече бяха или подобрени, или поне изравнени от Люис Хамилтън или Макс Верстапен.

Германецът обаче е притежател на един рекорд, който със сигурност никога няма да бъде подобрен, но все пак може поне да бъде изравнен. Става дума за неговото постижение от сезон 2002, когато той се качва на подиума във всеки един старт, постигайки 100-процентов рекорд.

Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро
Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

Тогава календарът включва 17 състезания и във всяко едно от тях Пилето се качва на почетната стълбичка. В тези 17 старта той записва 11 победи, 5 втори места и само едно трето, което идва във втория кръг за годината в Малайзия.

Най-близо до постижението на Шумахер успя да се доближи Верстапен, който през ултра доминантния си сезон 2023 записа 21 подиума в 22 старт (95.45%). Тогава нидерландецът не беше сред най-добрите трима единствено в Гран При на Сингапур, където завърши пети в единственото състезание, което не беше спечелено от Ред Бул през 2023 година.

Михаел Шумахер си остава недосегаем в историята на Формула 1
Михаел Шумахер си остава недосегаем в историята на Формула 1

На трето място с успеваемост от 90% е Джим Кларк, който през 1963 година се качва на подиума в девет от десетте старта. Тогава британецът не е на почетната стълбичка единствено в откриващата сезона Гран При на Монако, в която той финишира осми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бенавидес поведе в рали "Дакар" след втора поредна етапна победа

Бенавидес поведе в рали "Дакар" след втора поредна етапна победа

  • 12 яну 2026 | 13:49
  • 169
  • 0
Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

Може ли Тото Волф да загуби поста си начело на Мерцедес?

  • 11 яну 2026 | 21:11
  • 3015
  • 2
Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

Кале Рованпера отпадна заради катастрофа в Нова Зеландия

  • 11 яну 2026 | 20:44
  • 1329
  • 0
Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

  • 11 яну 2026 | 20:27
  • 2212
  • 1
Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

Алекс Дън разказа защо напусна академията на Макларън

  • 11 яну 2026 | 19:05
  • 893
  • 0
Ал-Атия вече има 19 поредни участия в "Дакар" с поне една етапна победа

Ал-Атия вече има 19 поредни участия в "Дакар" с поне една етапна победа

  • 11 яну 2026 | 18:37
  • 1151
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

Фаворитът за нов мениджър на Манчестър Юнайтед вече е друг

  • 12 яну 2026 | 09:51
  • 22914
  • 13
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 19311
  • 61
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 8162
  • 8
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 985
  • 2
Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 6538
  • 0
Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

  • 12 яну 2026 | 07:14
  • 5962
  • 0