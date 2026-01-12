Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Съпрузи ще бъдат съдии на стол на България - Белгия за Купа „Дейвис“

  • 12 яну 2026 | 12:08
  • 216
  • 0
Кели Раск (Великобритания) и Кристиан Раск (Дания), които са семейство в живота, ще бъдат съдии на стол на срещата от Световната група на Купа „Дейвис" между националните отбори на България и Белгия. Кристиан Раск е добре познат на българската публика, след като ръководи финалната среща на турнира Sofia Open 2021 между Яник Синер и Гаел Монфис.

България ще бъде домакин на двубоя на 7 и 8 февруари 2026 година, а срещите ще се проведат в зала „Колодрума" в Пловдив. За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за Купа „Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim.

Националният селекционер ще може да разчита отново на Илиян Радулов, който се завръща в състава, след като пропусна сблъсъка с Финландия заради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В отбора са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски, а в лагера на тима ще участва и Янаки Милев.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя - в 13:00 часа.

Залогът е повече от сериозен, защото при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

