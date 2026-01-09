Клей в зала: как България ще опита да надвие Белгия за Купа "Дейвис"

България ще приеме Белгия в двубой от квалификациите от Световната група на Купа “Дейвис”. Срещата ще се проведе в зала “Колодрума” в Пловдив на 7 и 8 февруари.

За първи път родната тенис публика ще види клей корт в зала. Организацията на събитието ще струва на федерацията 250 000 евро. Залата ще разполага с малко под 6000 места. Билетите ще бъдат пуснати в продажба от днес като ще са с цени: за пакетни билети от 30 до 50 евро в зависимост от местата, а в деня на мача между 15 и 25 евро, деца до 7-годишна възраст ще влизат безплатно до запълване на капацитета.

Капитанът на националния отбор по тенис Валентин Димов обяви състава на България за първия исторически мач в групата на най-добрите. В селекцията попадат Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров, Александър Донски и Илиян Радулов, като Димов добави, че промени могат да се правят непосредствено преди мача. Той също така сподели, че на лагера преди срещата с Белгия ще присъства и Янаки Милев. Настилката е избрана неслучайно, защото тя дава най-голям шанс на българските тенисисти за по-добро представяне.

Вицепрезидентът на БФ Тенис, изпълнителен директор на ТК Локомотив (Пловдив) и организатор на мача за Купа „Дейвис" Георги Чочеч заяви, че в града полагат огромни усилия този мач да се осъществи.

Капитанът Валентин Димов от своя страна разкри подробности около избора на селекция.

“Ние с Тихомир Грозданов още когато поехме състава споделихме, че ще се придържаме към стратегия на подмладяване на състава. От тогава резултатите се подобриха и виждате, че дава резултат. Гласим нещата, така че въпреки тежкия съперник да успеем да се справим по един добър начин и да постигнем евентуално и победа.

Първата и втората ракети на Белгия постигат много добри резултати, но гледам очакванията да ги държа към нашия отбор. Това как играят белгийците си зависи и от условията, и от моментната форма, и от противника. Наблюдаваме ги през цялото време. Започваме да си правим тактики за мачовете, както поединично така и на двойките.

Всяка страна домакин сама избира настилката, на която ще се проведе двубоя. Затова избрахме най-доброто с оглед най-големи шансове за нашия отбор. Нашият лагер стартира на 1 февруари в Пловдив, тогава кортът ще бъде готов и всички момчета ще са налице.

За нас е голямо щастие, че Пловдив отново ни приема за този мач. Подкрепата, която получаваме в града е много добра и на ниво. Винаги сме залагали на колективност и отборен дух, а не на изявен лидер. Винаги гледаме моментната форма, кой как се чувства. В тениса е много динамично и винаги гледаме до последния момент и тогава вземаме решения.

Не бих провел разговор с Григор след мача му с Колиньон. Причината е, че ние във времето наблюдаваме немалко как играят тези момчета, правим анализи и предвид факта, че сме запознати с възможностите на нашите момчета, така взимаме решенията кой срещу кого да противопоставим.

Да играят пред родна публика се отрази изключително позитивно на момчетата. Разбира се, когато си у дома отговорността и напрежението, което пада върху играчите не е малко. С опита, който придобиват особено с мачовете за Купа “Дейвис”, те се справят все по-добре и успяват да покажат най-доброто, на което са способни в момента", завърши Димов.