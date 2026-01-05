Популярни
  Тенис
  2. Тенис
Известни са националите на България за историческото домакинство срещу Белгия за Купа “Дейвис“

  • 5 яну 2026 | 18:17
Капитанът на националния отбор по тенис Валентин Димов обяви състава за мача срещу Белгия от Световната група на Купа “Дейвис". България ще бъде домакин на срещата на 7 и 8 февруари 2026 г. в зала “Колодрума" в Пловдив. За първи път в историята България ще бъде сред най-добрите в световното отборно първенство за Купа “Дейвис". Това стана факт след страхотната победа на нашите момчета над Финландия в Пловдив през септември миналата година.

В националната селекция се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски. Капитан на България е Валентин Димов, а Тихомир Грозданов заема поста помощник-треньор.

Отборът на Белгия беше поставен под № 4 в жребия, след като отстъпи на Италия на полуфиналите на последното издание на Купа „Дейвис". При победа в предстоящия двубой България ще играе през септември за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 г.

