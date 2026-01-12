Популярни
  Добруджа
  2. Добруджа
  Ангел Ангелов се завърна в Добруджа

Ангел Ангелов се завърна в Добруджа

  • 12 яну 2026 | 11:34
  • 797
  • 0
Ангел Ангелов се завърна в Добруджа

Лявото крило Ангел Ангелов се завърна в състава на Добруджа, съобщиха от първодивизионния футболен клуб.

"Днес футболистът направи първата си тренировка с отбора и отново е част от редиците на ПФК Добруджа. Пожелаваме му здраве и успехи с жълто-зеления екип", написаха от управата на отбора.

26-годишният офанзивен футболист, който е бивш юношески национал на България, започна сезона в тима от Добрич и изигра два мача в еfbet Лига в края на юли и началото на август, след което двете страни се разделиха по взаимно съглавие през септември. В кариерата си той е защитавал цветовете още на Балкан (Ботевград), Черноморец (Балчик) и Черно море (Варна).

