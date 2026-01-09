Ясен Петров: Нашето първенство е много силно

Треньорът на Добруджа Ясен Петров заяви, че шансовете на тима да се спаси от изпадане не са малки. Добричлии зимуват последни, на 5 точки от спасителното 12-о място.

"Спечели ме огромното предизвикателство, с което се захващам. Нужни са ни малко повече позитивизъм и работа. Но не работа като количество, а такава в правилната посока. Изграждането на колектив, който да покаже, че иска да се бори за своето спасение, не е лека задача. Трябва по-малко да говорим и повече да работим, защото времето до първия мач е наистина много малко.

Хвърляйки се в дълбокото, ако мога така да кажа, аз вярвам, че ние имаме шансове да постигнем целта си, и то немалки. С помощта на всички позитивно настроени хора, естествено", каза специалистът за предаването "Спортът на Фокус".

"За да останем в елита, трябва да играем прагматичен футбол. Нашата цел е да печелим точки. Може би ще бъде някакво страшно добро пожелание да става с красива игра, но не съм убеден, че всеки път ще се получава. Нашето първенство е много силно. За някой е слабо, но в него се играе трудно. Ще се надлъгваме с противниците. Да се надяваме, че ние ще съумеем да изкараме поне по една хитринка повече", добави Петров.