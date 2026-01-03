Популярни
Официално: Добруджа представи новото си острие

  • 3 яну 2026 | 11:43
  • 479
  • 2
Добруджа официално представи новия си нападател. Това е Валду Те, който за последно се е подвизавал в Португалия. Кариерата му минава още през Япония, Китай, Малайзия и Либия.

Добруджа взе нападател, вкарвал на Касийяс
Добруджа взе нападател, вкарвал на Касийяс

Ето какво пишат от Добруджа:

ПФК Добруджа подписа с Валду Те.

Централният нападател има сериозен международен опит, като през годините е играл в различни първенства в Португалия, както и извън страната. Кариерата му преминава още през шампионатите на Япония, Китай, Малайзия и Либия, където е бил част от професионални отбори.

За последно защитава цветовете на SU Sintrense – Португалия

Добре дошъл в Добруджа, Валду!

