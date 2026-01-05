Ясен Петров обратното на Том Круз: Мисията е възможна!

Време е да вършим работа, ще минем през много трудности, каза на първата си пресконференция новият треньор на Добруджа Ясен Петров. Бившият национален селекционер беше назначен на поста на мястото на Атанас Атанасов, под чието ръководство новакът в efbet Лига заема последното 16-о място в класирането след първия дял от сезона.

"Аз съм човек, който обича предизвикателствата. Знам, че няма да е лесно. Хвърлям се на дълбокото, но с ясна представа, че мисията е възможна, и с вяра, че това може да се случи. Не искам да говоря много в момента. Желанието ми е повече да работим", добави Петров. По негови думи е важно отборът да стартира добре още в началото с първия мач. "Има доста двубои до края на шампионата. Докато съществува и теоретична възможност, ние ще я преследваме. Отборът има нужда от всеки, който обича този клуб", каза Джанини от Пловдив преди отборът да излезе за първа тренировка от зимната подготовка.

Директорът на Добруджа Енгибар Енгибаров обяви, че очаква да бъде подписан договор с португалски централен защитник, както и че се водят разговори с български играч за позицията десен халф-бек. "Селекцията е отворен процес. Ще привличаме хора, от които треньорът и отборът имат нужда, и те ще ни свършат работа за целта, която сме си поставили. На този етап други освободени футболисти няма да има", посочи Енгибаров.

Той пожела успех на новия треньор Ясен Петров. "Има пълната подкрепа от ръководството. Ние вярваме и сме убедени, че сме избрали правилния човек", добави Енги.

В рамките на зимната подготовка Добруджа ще изиграе пет контролни срещи. Първата проверка ще бъде в България срещу Черно море на 14 януари, след което отборът ще бъде на подготвителен лагер в Анталия (Турция) от 18 до 31 януари, където ще се изиграят останалите контроли - срещу Дрита (Косово) на 21 януари, срещу Бунедкор (Узбекистан) на 24 януари, срещу Кайсар (Казахстан) на 27 януари исрещу Алашкерт (Армения) на 30 януари.

Снимки: Startphoto