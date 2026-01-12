Популярни
  12 яну 2026
Бившият помощник-треньор на Манчестър Юнайтед Ерик Рамзи пое Уест Бромич

Втородивизионният английски отбор Уест Бромич Албиън нае бившия асистент на Манчестър Юнайтед Ерик Рамзи за старши треньор, след като той изведе Минесота Юнайтед до полуфиналите на плейофите на американската Мейджър лийг сокър. Минесота беше първата работа на Рамзи като старши треньор, след като преди това работеше заедно с Ерик тен Хаг в Ман Юнайтед.

Уест Бромич в момента е 18-и във второто ниво на английския футбол Чемпиъншип.

Съобщението бе направено, с.ед като Уест Бромич победи Суонзи след изпълнение на дузпи в неделя, за да достигне до четвъртия кръг на ФА Къп.

Джеймс Морисън беше начело временно на Уест Бромич за този мач за ФА Къп след уволнението на Райън Мейсън във вторник.

„Два сезона отлетяха, но ще си спомням само с мили спомени и истинска гордост от това, което постигнахме заедно в Минесота", каза Рамзи на раздяла с американския клуб.

