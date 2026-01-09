Берое привлича защитник от Испания

Берое уреди първото си ново попълнение. Това е десният краен защитник Давид Валверде, съобщава La Zona 10. За последно бранителят, който може да играе и като крило, е бил част от четвъртодивизионния испански Андрач.
Валверде е юноша на Майорка, но така и не успява да стигне до първия отбор. За дублиращия тим има 34 мача и два гола.
През лятото на 2024 г. преминава в Андрач, където записва 46 срещи, в които реализира 5 попадения. Очаква се през следващата седмица испанецът да пристигне в България и да се включи в зимната подготовка на заралии.