Феновете на Сошо проявиха гостоприемство към привържениците на Ланс

Феновете на Сошо са предложили да приемат фенове на Ленс в домовете си, докато пътуват до Монбелиар за мача от 1/16-финалите на Купата на Франция между отборите, който беше отложен поради метеорологичните условия, съобщава L'Équipe.

Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

Според префектура Ду, най-малко 800 фенове на Ланс са пристигнали за мача на клуба си срещу Сошо в събота, 10 януари. Те вече са били на път за мача, когато са научили, че играта е отложена за неделя, 11 януари, поради обилни снеговалежи.

🚨 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘 ! Ce supporter du FC Sochaux a offert le gîte et le couvert à ce fan du RC Lens ! 😍👥🏠



🤝 À l’initiative des supporters sochaliens, un énorme élan de solidarité pour les supporters lensois ayant fait le déplacement a vu le jour sur les réseaux… pic.twitter.com/HqWH1vVWui — La beauté du public lensois (@lbpubliclensois) January 10, 2026

Настоящата ситуация накара феновете на Сошо да стартират инициатива в социалните мрежи, за да предложат настаняване на феновете на Ланс за събота вечер и да помогнат на нуждаещите се.