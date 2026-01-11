Феновете на Сошо проявиха гостоприемство към привържениците на Ланс

Феновете на Сошо са предложили да приемат фенове на Ленс в домовете си, докато пътуват до Монбелиар за мача от 1/16-финалите на Купата на Франция между отборите, който беше отложен поради метеорологичните условия, съобщава L'Équipe.
Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден
Според префектура Ду, най-малко 800 фенове на Ланс са пристигнали за мача на клуба си срещу Сошо в събота, 10 януари. Те вече са били на път за мача, когато са научили, че играта е отложена за неделя, 11 януари, поради обилни снеговалежи.
Настоящата ситуация накара феновете на Сошо да стартират инициатива в социалните мрежи, за да предложат настаняване на феновете на Ланс за събота вечер и да помогнат на нуждаещите се.