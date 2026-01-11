Популярни
Феновете на Сошо проявиха гостоприемство към привържениците на Ланс

  11 яну 2026
Феновете на Сошо проявиха гостоприемство към привържениците на Ланс

Феновете на Сошо са предложили да приемат фенове на Ленс в домовете си, докато пътуват до Монбелиар за мача от 1/16-финалите на Купата на Франция между отборите, който беше отложен поради метеорологичните условия, съобщава L'Équipe.

Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

Според префектура Ду, най-малко 800 фенове на Ланс са пристигнали за мача на клуба си срещу Сошо в събота, 10 януари. Те вече са били на път за мача, когато са научили, че играта е отложена за неделя, 11 януари, поради обилни снеговалежи.

Настоящата ситуация накара феновете на Сошо да стартират инициатива в социалните мрежи, за да предложат настаняване на феновете на Ланс за събота вечер и да помогнат на нуждаещите се.

