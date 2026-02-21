Осеан Мишелон: Последната обиколка беше наистина, наистина трудна

Осеан Мишелон спечели олимпийския златен медал в женския масов старт, довеждайки състезанията по биатлон в Милано-Кортина до зашеметяващ кулминационен момент в състезание, решено в последната обиколка. С навалял сняг, който направи ски бягането много трудно, и много патрони, летящи покрай мишените, 23-годишната състезателка направи страхотна последната обиколка, за да изпревари Тереза ​​Воробникова от Чехия и да вземе второто си злато на Игрите.

🇫🇷 France strikes again in Biathlon (Women’s 12.5km Mass Start):



🥇 Océane Michelon

🥈 Julia Simon



The French Biathlon tally now stands at:

6x 🥇

4x 🥈

3x 🥉



Le biathlon parle français. 🇫🇷#MilanoCortina2026 #Olympics #Biathlon https://t.co/kCVh7UQxAf pic.twitter.com/4PaftGH7Fs — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 21, 2026

„Последната обиколка беше наистина, наистина трудна, просто много емоции достигнаха кулминацията си на финалната линия“, каза Мишелон пред агенция Ройтерс, докато златния медал висеше на врата ѝ.



„Просто си помислих, че това са истинските моменти „сега“, и просто си казах, че трябва да сложа край на Олимпийските игри, а Олимпийските игри свършват на финалната линия и ако не си на финалната линия, не е свършило“, добави тя.

Мишелон изглеждаше изненадана, докато поздравяваше сребърната медалистка и своя съотборничка Жулия Симон, която финишира няколко секунди след нея. Двете спечелиха злато заедно в женската щафета, а в събота Мишелон добави и първата си индивидуална олимпийска титла.

„Преди да дойдем тук се надявах да участвам в един старт. Щях да бъда доволна от един старт, а направих четири, взех три медала от четири. Просто съм благодарна за цялата работа на целия екип, който ми помогна и помогна на целия отбор. Това е истинска отборна работа", допълни французойката, която стана и втора в спринта.



„Мислех си за всички хора, които ми помогнаха в това приключение, мислех си за дядо ми и баба ми, които видяха всички състезание, за приятелите ми, за всички хора, които участваха в приключението с мен. Наистина съм благодарна за всичко това, това е екипна работа, а да слушаш националния химн е невероятно“, завърши шампионката.