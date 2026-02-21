Полякинята Камила Селиер заяви, че се справя добре след порязването на лицето

Полската състезателка по шорттрек Камила Селиер заяви, че се справя добре, след като получи сериозно порязване на лицето при сблъсък с конкурентки в четвъртфиналите на 1500 метра при жените на Олимпийските игри в Милано-Кортина в петък.
Селиер изглежда бе ударена близо до окото си от кънка при падането. Полякинята се нуждаеше от продължително лечение, преди да бъде изнесена на носилка от арената. Докато ѝ бе оказвана помощ на леда, тя бе заградена, за да не може публиката да види степента на нараняването ѝ.
Удар с кънка прати полякиня в болница на Игрите в Милано - Кортина
„Знам, че един ден ще погледна този запис и ще си спомня, че съм по-силна, отколкото някога съм вярвала“, написа 25-годишната Камила Селиер в социалната платформа Instagram.
„Благодаря ви за всички думи на подкрепа. Просто исках да ви уведомя, че се справям добре“, добави тя.
На снимката, която публикува тя изглежда е облечена в болнична престилка и не показваше страната на лицето си, където получи нараняването. Джил-ли Ким от Република Корея спечели златното отличие в дисциплината.
Снимки: Imago