Полякинята Камила Селиер заяви, че се справя добре след порязването на лицето

  • 21 фев 2026 | 20:32
Полската състезателка по шорттрек Камила Селиер заяви, че се справя добре, след като получи сериозно порязване на лицето при сблъсък с конкурентки в четвъртфиналите на 1500 метра при жените на Олимпийските игри в Милано-Кортина в петък.

Селиер изглежда бе ударена близо до окото си от кънка при падането. Полякинята се нуждаеше от продължително лечение, преди да бъде изнесена на носилка от арената. Докато ѝ бе оказвана помощ на леда, тя бе заградена, за да не може публиката да види степента на нараняването ѝ.

Удар с кънка прати полякиня в болница на Игрите в Милано - Кортина
Удар с кънка прати полякиня в болница на Игрите в Милано - Кортина

„Знам, че един ден ще погледна този запис и ще си спомня, че съм по-силна, отколкото някога съм вярвала“, написа 25-годишната Камила Селиер в социалната платформа Instagram.

„Благодаря ви за всички думи на подкрепа. Просто исках да ви уведомя, че се справям добре“, добави тя.

На снимката, която публикува тя изглежда е облечена в болнична престилка и не показваше страната на лицето си, където получи нараняването. Джил-ли Ким от Република Корея спечели златното отличие в дисциплината.

Снимки: Imago

