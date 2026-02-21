Доротея Вирер след последното си състезание: Днес беше наистина трудно, но и хубаво

Една от звездите на италианския биатлон Доротея Вирер зарадва местните фенове с поредно вдъхновяващо представяне в последното състезание от кариерата си по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. В призовата тройка в масовия старт влязоха Осеан Мишелон (Франция), Жулия Симон (Франция) и Тереза Воборникова (Чехия), а Вирер завърши пета след шведката Ана Магнусон, но публиката бе щастлива да види, че тя успя временно да поведе в състезанието.

„Мислех си, че поне водех с няколко метра, беше толкова хубаво“, заяви Доротея Вирер пред агенция Reuters, смеейки се от сърце.



„Днес беше наистина хубаво - искам да кажа, че бях малко нервна, защото се страхувах, че ще е твърде трудно. Беше наистина трудно, но и хубаво. Чувствах се доста добре, имахме добри ски, стрелбата беше добра и просто се опитвах да се насладя.“

Anterselva.

Home crowd.

Final chapter.



🇮🇹 Dorothea Wierer - four Olympic medals - closes her journey. And with it, an era for Italian biathlon.



A true icon, a fighter, a symbol: the kind of athlete who makes a whole country feel something.



THANK YOU, DORO. 💙… pic.twitter.com/Bu2wz3MxgY — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 21, 2026

Днешното състезание беше достоен завършек на кариерата ѝ, в която тя спечели един сребърен и три бронзови медала от Олимпийски игри. След като помогна на италианския тим да спечели сребро в смесената щафета на Игрите в Милано-Кортина, Вирер призова италианската телевизия да подкрепи спорта и в последното си състезание направи всичко възможно, за да осигури още един акцент.

„По някакъв начин направих биатлона малко по-голям в Италия - не само аз, но и моите съотборнички“, каза тя.

35-годишната Доротея Вирер се наслади на няколко ценни минути начело на групата по време на втората обиколка на днешното вълнуващо състезание, а тълпата аплодира бурно, когато тя пресече финалната линия на пето място.

„Имаше толкова много емоции през последната година, толкова много възходи и спадове, и съм наистина благодарна на всички хора, които срещнах. Имах шанса да спечеля медали и да постигна наистина добри резултати. Но в крайна сметка за мен по-важни са хората, които срещнах, както и цялата обич, която получавам от феновете. За мен това е по-ценно от медалите“, завърши Вирер.

Снимки: Gettyimages