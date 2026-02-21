Тереза Воробникова: Плаках много, но бяха сълзи на щастие

Тереза ​​Воробникова от Чехия избра идеалния момент, за да запише първия си индивидуален подиум, като завоюва бронз в масовия старт по биатлон на Игрите в Милано-Кортина.

С изключение на бронз за България на Лора Христова в индивидуалния старт на 15 километра, отличията в биатлона бяха разделени между традиционните суперсили като Норвегия, Франция, Швеция, Германия и Италия, но Воробникова гарантира, че чехите ще бъдат осмата нация, качила се на подиума, със страхотна последна обиколка.

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

„Плаках много, но бяха сълзи на щастие. И, да, просто е невероятно това, което ми се случи днес, и не мога да бъда по-щастлива в момента“, каза 25-годишната състезателка пред агенция Ройтерс.

Воробникова премина през тежките метеорологични условия и огромно напрежение, за да излезе начело след последната стрелба, и въпреки че беше преследвана от французойките Осеан Мишлон и Жулия Симон, които взеха съответно злато и сребро, тя все пак беше доволна от състезанието.

„Огледах се назад, доста назад, видях няколко души и си помислих, че не, имам нужда от по-голяма разлика. Не знам как да го кажа, но се опитах да се боря с всички сили в последната обиколка и съм щастлива, че това беше достатъчно за бронзовия медал. Мисля, че беше просто невероятно да водя в състезанието поне за известно време, но не съм тъжна, че не взех златен или сребърен медал. Искам да кажа, че този бронзов медал означава всичко за мен и определено има вкус на злато“, добави чехкинята.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages