Съставите на Наполи и Интер, няколко промени на Конте, титулярите се завръщат за “нерадзурите”

Наполи и Интер ще се изправят един срещу друг в ключов двубой от 8-ия кръг на Серия "А". Дербито на стадион "Диего Армандо Марадона" предизвика огромен интерес сред феновете на италианския футбол. Двата отбора заемат съответно трето и второ място в класирането с равен брой точки (по 15), което прави сблъсъка особено важен в борбата за челните позиции. Всъщност който отбор спечели днес, ще излезе начело във временното класиране - след грешната стъпка на Милан вчера.

Наполи преминава през труден период, след като загуби три от последните си пет мача във всички турнири. "Партенопеите" претърпяха през седмицата тежко поражение с 2:6 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига, а през миналия кръг допуснаха загуба с 0:1 от Торино в първенството. Наскоро тимът на Антонио Конте загуби с 1:2 и дербито с Милан.

Интер, за сметка на това, демонстрира впечатляваща форма напоследък със седем поредни победи. "Нерадзурите" разгромиха Роял Юнион СЖ с 4:0 в Шампионската лига, като този успех дойде след важната победа над Рома с 1:0 на "Олимпико". Отборът на Кристиан Киву води на днешния си съперник по голова разлика.

Двата отбора се намират в серия от три поредни равенства с по 1:1 в срещите помежду си. Преди това пък Интер на два пъти победи съперника си, а последният успех на Наполи над “нерадзурите” е като домакин с 3:1 през 2023 г.

Антонио Конте няма да може да използва контузените Ромелу Лукаку, Расмус Хойлунд, Алекс Мерет, Станислав Лоботка и Амир Рахмани. Наставникът прави две промени в състава си в сравнение с разгрома, който претърпя тима в Айндховен. Давид Нерес заменя Лоренцо Лука на върха на атаката на “партенопеите”. Зад него в халфовата линия ще действат Матео Политано, Андре-Франк Замбо-Ангиса, Кевин Де Бройне и Скот Мактоминей. Жуан Жезус пък заменя в сърцето на отбраната Сам Бойкема, което е другата промяна сред титулярите.

Наставникът на Интер Кристиан Киву ще е без контузените Маркюс Тюрам и Матео Дармиан и Томас Паласиос. Румънският треньор пък прави доста рокади сред титулярите в сравнение с убедителния успех над Роял Юнион СЖ. Само Яб Зомер, Алесандро Бастони, Дензъл Дъмфрис, Хакан Чалханоолу и Лаутаро Мартинес запазват местата си. На аржентинската звезда в атака ще партнира Анже-Йоан Бони, а в средата на терена за “нерадзурите” се завръщат футболисти като Николо Барела, Хенрих Мхитарян и Федерико Димарко.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages