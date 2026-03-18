Силен Денислав Бърдаров с 20 точки, ИББ изпусна Зираатбанк в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор изпуснаха да запишат страхотна победа в турската Ефелер Лига. ИББ се бори, но отстъпи като домакин на лидера Зираатбанк (Анкара) с 2:3 (16:25, 24:26, 25:19, 25:22, 11:15) в мач от предпоследния 25-и кръг на редовния сезон на шампионата, игран този следобед.

Денислав Бърдаров и ИББ с 4-а поредна загуба в Турция

Така Бърдаров и съотборниците му продължават да на 12-о място във временното класиране с 6 победи, 18 загуби и 22 точки. Зираатбанк пък е сигурен победител в редовния сезон, като води с 22 победи, 2 загуби и 64 точки. В последния 26-и кръг ИББ е гост на силния тим на Спор Тото (Анкара). Срещата е в неделя (22 март) от 16,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра нов силен мач за ИББ и стана втори по резултатност с 20 точки (1 блок, 3 аса, 62% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +6).

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър, отново стана най-резултатен с 23 точки (2 блока, 4 аса и 55% ефективност в атака - +14), но и това не помогна за успеха.

За тима на Зираатбанк полският национал Томаш Форнал реализира 24 точки (5 аса!, 2 блока, 57% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +18), а Йоонас Йокела завърши със 17 точки (55% ефективност в атака - +14) за победата.