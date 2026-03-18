Страхотен Алекс Николов с 25 точки и MVP, Лубе на полуфинал в Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) се класираха за полуфиналните плейофи на италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей пречупи като гост шампиона Итас (Тренто) с 3:1 (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) в третия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер.

Така Лубе спечели плейофната серия с 3-0 победи и продължава напред към полуфиналите. Там Николов и компания очакват победителя от двойката между Верона и Милано.

Вече бившите шампиони от Тренто пък ще проддължат да играят в плейофите за 5-ото място в първенството, спечелването на което дава квота за третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп" през следващия сезон.

Алекс Николов изигра пореден страхотен мач за Лубе и бе над всички с 25 точки (2 блока, 2 аса, 54% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +17) за победата. Впоследствие бе обявен и за Най-полезен играч (MVP) в цялата серия.

Матиа Ботоло добави още 16 точки (2 блока, 64% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +4) за успеха.

За домакините от Тренто Алесандро Бристот реализира 17 точки (1 блок, 1 ас, 56% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +5). Жорди Рамон (2 блока, 59% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - -4) и Тео Форе (1 ас и 56% ефективност в атака - +10) завършиха с по 15 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

ИТАС (ТРЕНТО) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 1:3 (22:25, 27:25, 17:25, 24:26)

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли 3, Тео Форе 15, Алесандро Бристот 17, Жорди Рамон 15, Флавио Жуалберто 9, Симон Торви 2 - Габриеле Лауренцано-либеро (Габи Гарсия, Никола Пезарези, Бела Барта 3)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, Ерик Льопки 13, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 25, Матиа Ботоло 16, Вуут Д'Хеер 7, Джовани Гарджуло 10 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it