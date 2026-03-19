Жасмин Величков и Монца отпаднаха от Перуджа, но продължават борбата за 5-о място

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) ще продължат да играят в плейофната фаза за 5-ото място в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим падна като гост на победителя от редовния сезон Сър Суса Скай (Перуджа) с 0:3 (19:25, 23:25, 20:25) в третата среща от 1/4-финалния плейоф помежду им, играна тази вечер в зала "Пала Бартон Енерджи".

По този начин Монца загуби плейофната серия с 0-3 победи. Все пак, Величков, Атанасов и съотборниците им ще проддължат да спорят в плейофите за 5-ото място в първенството, спечелването на което дава място в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп" през следващия сезон.

От друга страна Перуджа се класира за полуфиналните плейофи, където очаква победителя от двойката между Модена и Пиаченца. Към момента "червено-белите вълци" водят с 2-1 победи в серията, а четвъртия решаващ мач помежду им е в неделя (22 март).

Жасмин Величков игра стабилно цял мач за Монца и завърши с 8 точки (2 блока, 30% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - -5).

Мартин Атанасов отново така и не се появи в игра за домакините.

Най-резултатен за гостите бе Ерик Рьорс с 15 точки (2 блока, 48% ефективност в атака и 48% ефективност в атака - +1), а Диего Фраскио се отчете с 11 точки.

За тима на Перуджа Уасим Бен Тара (4 блока и 45% ефективност в атака - +4) и Олег Плотнитский (2 аса, 48% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +1) реализираха по 13 точки. Роберто Русо пък добави 12 точки (2 блока, 1 ас и 82% ефективност в атака - +6) за победата.

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 3:0 (25:19, 25:23, 25:20)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели, Уасим Бен Тара 13, Камил Семенюк 10, Олег Плотнитский 13, Роберто Русо 12, Себастиан Соле 3 - Масимо Колачи-либеро (Федерико Крозато 2, Брайън Аргилагос)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

МОНЦА: Ян Цимерман 1, Диего Фраскио 11, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 8, Ерик Рьорс 15, Леандро Моска 2, Томас Берета 8 - Леонардо Сканферла-либеро (Николо Мапели)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it