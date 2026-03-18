Кристина Гунчева и Волунтари отпаднаха Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и нейният КСО Волунтари 2005 отпаднаха на полуфиналите във втория по сила европейски турнир - Купата на CEV. Волейболистките на Джовани Капрара загубиха у дома от турският гранд Галатасарай Дайкин (Истанбул) с разгромното 0:3 (13:25, 10:25, 8:25) в срещата-реванш от полуфинала помежду им, играна тази вечер пред над 800 зрители.

Така, след загуби с по 0:3 гейма, Волунтари приключва участието си на полуфиналите на турнира.

От друга страна Галатасарай се класира за големия финал за Купата на CEV. В битката за трофея турският тим ще спори с победителят от другия полуфинал между италианския Киери и германския Дрезднер, който ще стане ясен по-късно тази вечер.

Кристина Гунчева остана резерва за Волунтари и не се появи в игра.

Канадката Ханна Душесно и словачката Никола Радосова завършиха с едва 7 и 6 точки за домакините.

За тима на Галатасарай олимпийската и световна шампионка с Италия Мириам Сила реализира 15 точки (1 блок, 58% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +15), а Алексия Къруцашу добави още 12 точки (1 блок, 4 аса и 54% ефективност в атака - +10) за победата.

