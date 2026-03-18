  Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля спечелиха "Чалъндж къп"

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля спечелиха "Чалъндж къп"

  • 18 март 2026 | 20:58
Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля спечелиха "Чалъндж къп"

Националката Микаела Стоянова, съотборничката ѝ от Левски София Цветомира Миткова и техният Мегабокс (Валефоля) спечелиха трофея в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп".

Воденият от Андреа Пистола отбор пречупи и би като гост гръцкия гранд Панатинайкос (Атина) с 3:0 (25:20, 27:25, 25:16) в срещата-реванш от големия финал на турнира, игран тази вечер пред близо 3000 зрители в Атина.

По този начин след успеха с 3:2 гейма в първия мач Валефоля спечели "Чалъндж къп". Това е изобщо първи спечелен трофей в историята на италианския клуб.

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова за пореден път така и не се появиха в игра за своя тим и останаха резерви.

Над всички за Валефоля отново бе Ерблира Бичи със страхотните 23 точки (3 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +19) за победата. Напълно заслужено Бичи бе обявена и за MVP на финала. Ловет Оморуй и Соня Канди добавиха 10 и 9 точки за успеха.

За домакините от Панатинайкос Моника Лампковска (1 блок, 1 ас, 44% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +10) и Хейли Бенет (2 блока, 1 ас и 29% ефективност в атака - +5) завършиха с по 13 точки.

Супер Алекс Грозданов 13 точки, Богданка срази Гданск

Супер Алекс Грозданов 13 точки, Богданка срази Гданск

Мони Николов в битка за разпределител №1! Подкрепете го ТУК!

Мартин Пантов ще продължи кариерата си в САЩ

Мартин Пантов ще продължи кариерата си в САЩ

Левски с обрат срещу Драгоман в 1/4-финал №1

Левски с обрат срещу Драгоман в 1/4-финал №1

ЦПВК тръгна с чиста победа над Миньор в плейофите

ЦПВК тръгна с чиста победа над Миньор в плейофите

Марица стартира успешно в плейофите

Марица стартира успешно в плейофите

Ливърпул 0:0 Галатасарай

Ливърпул 0:0 Галатасарай

Байерн (Мюнхен) 0:0 Аталанта, мачът започна

Байерн (Мюнхен) 0:0 Аталанта, мачът започна

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

Тотнъм 0:0 Атлетико Мадрид, отменен гол на Луукман

Тотнъм 0:0 Атлетико Мадрид, отменен гол на Луукман

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

