Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефоля спечелиха "Чалъндж къп"

Националката Микаела Стоянова, съотборничката ѝ от Левски София Цветомира Миткова и техният Мегабокс (Валефоля) спечелиха трофея в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп".

Воденият от Андреа Пистола отбор пречупи и би като гост гръцкия гранд Панатинайкос (Атина) с 3:0 (25:20, 27:25, 25:16) в срещата-реванш от големия финал на турнира, игран тази вечер пред близо 3000 зрители в Атина.

По този начин след успеха с 3:2 гейма в първия мач Валефоля спечели "Чалъндж къп". Това е изобщо първи спечелен трофей в историята на италианския клуб.

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова за пореден път така и не се появиха в игра за своя тим и останаха резерви.

Над всички за Валефоля отново бе Ерблира Бичи със страхотните 23 точки (3 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +19) за победата. Напълно заслужено Бичи бе обявена и за MVP на финала. Ловет Оморуй и Соня Канди добавиха 10 и 9 точки за успеха.

За домакините от Панатинайкос Моника Лампковска (1 блок, 1 ас, 44% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +10) и Хейли Бенет (2 блока, 1 ас и 29% ефективност в атака - +5) завършиха с по 13 точки.

Снимки: CEV.EU