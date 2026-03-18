Металург на крачка от efbet Супер Волей

Волейболистите на Металург (Перник) са на крачка от спечелване на промоция за efbet Супер Волей. Воденият от Мирослав Илиев тим, който е дебютант във Висшата лига, се наложи като домакин на Добруджа 07 (Добрич) с 3:1 (25:18, 19:25, 34:32, 25:23) в първия мач от финала помежду им, игран тази вечер.

Втората среща между двата тима е в събота (21 март) от 18,00 часа в Добрич. Перничани се нуждаят само от два спечелени гейма, за да триумфират с титлата във Висшата лига и да спечелят промоция за елита. От друга страна Добруджа трябва да спечели с 3:0 или 3:1, за да стигне поне до т.нар. "златен" гейм.

По регламент шампионът във Висшата лига печели място за efbet Супер Волей, докато загубилият финала отбор ще играе плейаут срещу Дунав (Русе), който завърши на последното 11-о място редовния сезон в елита.

