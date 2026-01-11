ЦСКА 1948 си връща звезда от Сюпер Лиг

Педриньо ще се завърне в ЦСКА 1948! 29-годишният футболист не беше включен в състава на Коняспор за тренировъчния лагер на отбора в Анталия и чрез своя агент бразилецът се е свързал с бившия си клуб, пишат в Турция.

Двете страни вече са постигнали споразумение, като съвсем скоро се очаква трансферът да бъде обявен официално.

📌 Pedrinho eski kulübü CSKA 1948 ile prensipte anlaştı.

📌Calusic transfer görüşmelerini sürdürüyor.

📌 Bireysel antrenmanlarına Kocaeli'de devam eden Mücahit İbrahimoğlu'nun sezon sonuna kadar kiralanması olası fakat Süper Lig'den somut bir ilgi yok, https://t.co/4rqbuBGHqF — Selin Sayım (@selinsayims) January 11, 2026

Педриньо записа силни мачове за ЦСКА 1948 през 2023 и 2024 г., което доведе до преминаването му в Коняспор. Ръководството на столичани е амбицирано да увеличи нападателната мощ на тима, за да избегне губене на точки срещу отбори от долната половина на таблицата, както се случи през есента.

Преди пролетния дял играчите от Бистрица изостават на седем точки от лидера Левски. През декември отборът се подсили със звездата на Спартак (Варна) Бернардо Коуто.