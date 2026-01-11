Популярни
ЦСКА 1948 си връща звезда от Сюпер Лиг

  • 11 яну 2026 | 14:25
  • 3346
  • 2

Педриньо ще се завърне в ЦСКА 1948! 29-годишният футболист не беше включен в състава на Коняспор за тренировъчния лагер на отбора в Анталия и чрез своя агент бразилецът се е свързал с бившия си клуб, пишат в Турция.

Двете страни вече са постигнали споразумение, като съвсем скоро се очаква трансферът да бъде обявен официално.

Педриньо записа силни мачове за ЦСКА 1948 през 2023 и 2024 г., което доведе до преминаването му в Коняспор. Ръководството на столичани е амбицирано да увеличи нападателната мощ на тима, за да избегне губене на точки срещу отбори от долната половина на таблицата, както се случи през есента.

Преди пролетния дял играчите от Бистрица изостават на седем точки от лидера Левски. През декември отборът се подсили със звездата на Спартак (Варна) Бернардо Коуто.

