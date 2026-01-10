Популярни
Кордоба се сбогува с ЦСКА

  • 10 яну 2026 | 17:35
  • 1295
  • 0
Кордоба се сбогува с ЦСКА

Защитникът на ЦСКА - Браян Кордоба, си взе сбогом с 31-кратния шампион в социалните мрежи. Шерифа, за когото преди 2 години и половина бяха платени 1,3 млн евро сподели снимка в Instagram със следното съобщение:

"Благодаря за всичко, ЦСКА София", написа Кордоба.

ЦСКА водеше преговори за разтрогването на договора му, които очевидно са завършили с успех, ако се съди по публикацията.

Колумбиецът отдавна не попада в плановете на Христо Янев. Бранителят така и не успя да се наложи в Борисовата градина, макар че се смениха редица треньори. В началото на престоя си той бе оформил наглед добър тандем с Християн Петров, но впоследствие и двамата понижиха нивото си.

